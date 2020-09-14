الامارات | أحمد مكي ينضم إلى نجوم مسلسل «الاختيار 2»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي ينضم إلى نجوم مسلسل «الاختيار 2» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المخرج بيتر ميمي عن أن الفنان أحمد مكي قد وقّع خلال الساعات الأخيرة، ليشارك النجم كريم عبدالعزيز بطولة الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021.

والمسلسل في جزئه الثاني من تأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة سينرجي لتامر مرسي، ومازال الاختيار قائماً لنجوم الجزء الثاني، ولكن تم الاستقرار على الدورين الأساسيين.

ونشر «ميمي»، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، صورة لكريم عبدالعزيز، وأخرى لأحمد مكي، وعلق عليها: «الاختيار2.. كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي.. رمضان 2021.. إنتاج سينرجي.. تأليف هاني سرحان».

وتقرر تقديم جزء ثانٍ من مسلسل الاختيار عقب نجاح الجزء الأول من المسلسل وتربعه على قمة المشاهدات في رمضان، ونجاحه على المستويين النقدي والجماهيري، وحصوله على إشادات واسعة من كل الجمهور بالوطن العربي

وتناول الجزء الأول حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين مربع البرث، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ولعب بطولة المسلسل أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف مثل إياد نصار ومحمد عادل إمام وآسر ياسين وأحمد وفيق وعمرو سعد، وغيرهم من النجوم، وكان العمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

ورغم إعلان بيتر ميمي عن بطولة مكي إلى جانب كريم للجزء الثاني من مسلسل الاختيار، إلا أنه ولأسباب غير معروفة أزال المنشور عن صفحته دون توضيح.

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ويتردد أن إعلانه للخبر أغضب شركة الإنتاج، خصوصاً أنها أرادت أن تعلن عن المفاجأة بطريقتها في بيان رسمي كعادتها مع الأحداث والتعاقدات الضخمة بالمسلسلات والأفلام.

ولم تعلن شركة الإنتاج حتى الآن الخبر عن طريق صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر بيان رسمي عبر مسؤولها الإعلامي.

وعلى جانب آخر، يستعد أحمد مكي للوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى من خلال «كايرو شو»، وسيقدم شخصية حزلقوم في عمل يحمل الاسم نفسه مع المخرج مجدي الهواري، وذلك عقب الانتهاء من عرض مسرحية «علاء الدين» بطولة أحمد عز التي تعرض على المسرح نفسه خلال فترة الصيف، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

«الكبير».. معلّق حتى إشعار آخر

كان من المقرر أن يقدم الفنان أحمد مكي جزءاً جديداً هذا العام من مسلسل «الكبير» الذي يحتفظ بشعبية كبيرة جداً بين الجمهور العربي، ولكن جاء توقيعه على مسلسل الاختيار بجزئه الثاني ليؤجل مشروع «الكبير» حتى إشعار آخر.

• «الاختيار» تربّع على قمة المشاهدات في رمضان الماضي، ونجح على المستويين النقدي والجماهيري.

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