الامارات | «زايد الخيرية» تقدّم مبادرة الحقيبة المدرسية لنزلاء المنشآت الإصلاحية

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد الخيرية» تقدّم مبادرة الحقيبة المدرسية لنزلاء المنشآت الإصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار المبادرات الانسانية التي تقوم بها مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والانسانية، زار وفد إدارة البرامج برئاسة الدكتور إبراهيم حسن الزعابي، مدير ادارة البرامج والمشاريع بالمؤسسة نيابة عن حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة، مقر ادارة المؤسسة العقابية والاصلاحية بالوثبة، حيث قدم مساهمة المؤسسة في برنامج الحقيبة المدرسية لأسر النزلاء، لمساعدة أبنائهم في الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، وكان باستقبال الوفد العميد فيصل عيسى الحمادي، نائب مدير مديرية المؤسسات العقابية والاصلاحية، والمقدم عبدالجليل اسماعيل رئيس قسم التنسيق بالمديرية.

وقال الدكتور الزعابي: «إن المؤسسة تولي شريحة النـــزلاء كل اهتمامها، خصوصاً لأفراد أسرهم من أجل التخفيف عنهم معاناة غياب رب الأسرة وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم، وإن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعي المؤسسة لمساعدة الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل وتزويد ابنائهم بالحقيبة المدرسية، حرصاً على مواصلة تحصيلهم الدراسي، وقد قدمت المؤسسة 500 كوبون لأسر النزلاء وهي تواصل دعمها تحقيقاً للأهداف الانسانية التي أرسى معالمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه».

كما أعرب العميد الحمادي «عن بالغ الشكر والتقدير للمؤسسة وثمن الجهود الانسانية التي تقوم بها لمختلف الفئات الاجتماعية في الدولة، انطلاقاً من إيمانها العميق برسالتها التي تؤكد على دورها المخلص في الجوانب الانسانية المتعددة، سواء في الصحة والتعليم والاغاثة، وشتى مواقع العمل الانساني على اختلاف برامجه».

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