الامارات | قدرات الإبصار الخارقة لم تعد حلماً بعيد المنال

شكرا لقرائتكم خبر عن قدرات الإبصار الخارقة لم تعد حلماً بعيد المنال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر باحثون بجامعة استانفورد الأميركية نوعاً من الرؤية باستخدام الأشعة السينية، تشبه قدرات الإبصار الخارقة للشخصيات الخيالية، وإن كانت في حقيقة الأمر لا تعمل بهذا النوع من الأشعة.

وذكر الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في التكنولوجيا، أن التقنية الجديدة تعمل عن طريق معادلة خوارزمية للذكاء الاصطناعي، تستطيع إعادة بناء المشاهد المستترة بشكل ثلاثي الأبعاد اعتماداً على تحركات جسيمات الضوء التي تعرف باسم الفوتونات في المكان.

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وأكد فريق الدراسة أن التقنية الجديدة استطاعت رسم صورة حقيقية لأحد المشاهد المستترة وراء طبقة من الفوم، يصل سمكها إلى بوصة واحدة، وبالتالي فإنها تشبه القدرة على الرؤية عبر الجدران بالنسبة للعين البشرية.

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