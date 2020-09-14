الامارات | عيضة المنهالي يطرح «يمرني طاريك»

شكرا لقرائتكم خبر عن عيضة المنهالي يطرح «يمرني طاريك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أغنيته المنفردة الجديدة «يمرني طاريك» من ألحانه وغنائه، وكلمات سعيد الرميثي، وتوزيع مهند خضر. وتتميز الأغنية بحسها الرومانسي، إذ يقول مطلعها: «يمرني طاريك لكن ما يمر.. ما بين عقل وقلب يسألني عليك». وتأتي «يمرني طاريك»، بعد أن حققت الأغنية الدويتو «بحر ركبه» التي جمعت عيضة والفنانة بلقيس، أكثر من ستة ملايين مشاهدة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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