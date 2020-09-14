الامارات | علماء: الكون مكتظ بنجوم شفافة لا نراها

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شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: الكون مكتظ بنجوم شفافة لا نراها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى فريق من علماء الفيزياء الفلكية الأوروبيين أن الكون قد يكون مليئاً بنجوم البوزون الشفافة، المكونة من جسيمات البوزون، والتي تزيد كتلتها ملايين الأضعاف على النجم العادي، حسب «مرصد المستقبل» التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل».
وقال هيكتور أوليفاريس، من جامعة رادبود في هولندا وجامعة غوته في ألمانيا، إن «النجوم البوزونية تشترك في كثير من الميزات مع الثقوب السوداء الهائلة، ومنها توقع وجودها وفق نظرية النسبية العامة، وقدرتها على التطور إلى ملايين الكتل الشمسية والوصول إلى درجة انضغاط عالية».
ويعمل أوليفاريس وفريقه على حساب ما قد يحيط بالنجوم البوزونية، وهل ستشبه ظل الثقب الأسود «إم 87»، وهو أول ثقب أسود صوره البشر.
وتختلف النجوم البوزونية، في حال وجودها، عن الأجرام السماوية الأخرى المكتشَفة، فهي لا تلتزم بالقوانين ذاتها التي تحكم الفرميونات (الجسيمات الأولية للمادة).
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