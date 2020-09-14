الامارات | 3 جوائز لفيلم «ذي نيست» في مهرجان دوفيل

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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جوائز لفيلم «ذي نيست» في مهرجان دوفيل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل فيلم «ذي نيست»، للمخرج شون دوركن، أول من أمس، على عدد من جوائز مهرجان دوفيل للسينما الأميركية، التي أعلنتها رئيسة لجنة التحكيم الرئيسة، الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي.
ونال «ذي نيست»، الذي يتناول قصة «تفكك عائلة»، جائزة لجنة التحكيم الكبرى، وجائزة النقّاد، وحصل كذلك على جائزة لجنة تحكيم المواهب الناشئة، بالتساوي مع فيلم «ذي اسيستنت»، وهو أول فيلم لكيتي غرين، ويتناول التحرش في العمل. أما جائزة لجنة التحكيم، التي ترأستها فانيسا بارادي، ففاز بها فيلما «فرست كاو» لكيلي رايكارد، و«لوريلي» لسابرينا دويل.
وتنافس 15 فيلماً في المهرجان، بينها ثمانية أفلام من إخراج نساء.
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