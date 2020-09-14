أبرز إطلالات ياسمين صبري في صيف 2020 تعرّفي عليها

في صيف 2020، تألّقت ياسمين صبري بلوكات عكست الستايل المنعش والمرح وجمعت الأناقة والعصرية في الوقت عينه. لمشاهدة صور النجمة المصرية، لا داعي للبحث كثيراً، ففي هذا المقال جمعنا لكِ أبرز طلّاتها في الصيف لتشاهديها وتستلهمي منها. تابعي القراءة واكتشفي كلّ التفاصيل.

طلات ياسمين صبري في الصيف

الأسلوب المنعش، العملي والعصري طبع على لوكات ياسمين صبري في صيف 2020! تصاميم بألوان صارخة، طبعات ملفتة وقصّات مريحة، لجأت إليها النجمة المصريّة في أغلب لوكاتها هذا الموسم.

يبدو أن الفستان هو التصميم المفضّل لدى ياسمين صبري في اجازة الصيف، فهي لم تتخلّى عنه في أغلب لوكاتها بحيث اعتمدته بقصّات، ألوان وموديلات مختلفة. في أكثر من إطلالة، اختارت Yasmine Sabri الفساتين المشجرة أي المطبّعة برسومات الأزهار المرحة. في أجدد لوك لها في اجازة الصيف، لجأت النجمة المصرية إلى فستان من Dolce & Gabbana، اتّسم بالطبعات الملوّنة وأكمامه المزيّنة بالدانتيل.

ياسمين صبري لا تتخلّى عن الفساتين المطبّعة بالأزهار في العديد من لوكاتها

كذلك، اختارت في لوك آخر فستان قصير من العلامة نفسها، تميّز بنقشات الأزهار والطيّات التي منحته لمسة حيويّة. أمّا في طلّة أخرى لها، اعتمدت ياسمين صبري فستان أصفر من Solace London، تميّز بالنقشات وقصّته الملفتة عند المنطقة السفلية. بالإضافة إلى ذلك، ارتدت فستان من فيرساتشي Versace أتى بقماش الساتان، ومزيّن برسومات متعدّدة الأشكال.

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في اللوكات التي لم تعتمد فيها ياسمين صبري فستان مطبّع بالنقشات، لاحظنا أنّها لجأت إلى تصميم بألوان صارخة تتناسب أيضاً مع الأجواء الصيفية. ارتدت في إحدى المرّات فستان أزرق من Elisabetta Franchi، تميّز بقصّته غير المتوازين عند منطقة الأكمام. كذلك، اعتمدت فستان باللون الفوشيا من Ralph Lauren، أتى على شكل قميص. أمّا في لوك آخر لها، فلجأت إلى فستان ساتان باللون البرغندي الفاتح من Zimmermann.

على عكس هذه التصاميم الصيفية، اعتمدت ياسمين صبري في مرّة واحدة لها فقط في اجازة الصيف، إطلالة كلاسيكية، سواء من ناحية التصميم الذي ارتدته أم حتّى لونه. اختارت سترة جيليه باللون الأزرق الكحلي من Givenchy أتت على شكل بليزر مقفولة. كما نسّقت هذا التصميم مع سروال كلاسيكي بالتدرّج نفسه، وحذاء ستيليتو باللون البيج الحيادي.

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