كيف تتعاملين مع زوجك الزملكاوي والأهلي على بعد 3 نقاط من درع الدوري؟

علاقات و مجتمع

حالة من الشغف والترقب يعيشها مشجعو المارد الأحمر، قبل ساعات من حسم لقب الدوري المنتظر، في مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الـ27 والمقرر انطلاقها في تمام الثامنة والنصف مساء غدٍ الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية، من أجل التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويحتاج الأحمر للفوز على نظيره السكندري، من أجل حصد اللقب بشكل مُبكر، بفارق النقاط عن أقرب منافسيه الزمالك.

وتقدم "هن" بعض النصائح للسيدات للتعامل مع زوجك الزملكاوي عقب تتويج منافسه الأول بدرع الدوري، حسبما ذكرها موقع "pairedlife":

- استقبليه بابتسامة هادئة، وحضري له عشاء يُفضله.

- لا تحاولي تصعيد الصراع بينكما، فتجنبي الحديث عن الموضوعات التي قد تثير غضبه.

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- لا تحاولي استغلال غضبه في افتعال مشكلات موجودة بينكما، بل تجنبيه لفترة قصيرة.

- اتركيه حتى يهدأ ثم تحدثي معه بهدوء، وأخبريه أنها في النهاية لعبة وهي مكسب وخسارة.

- وجهي لزوجك بعض الكلمات التحفيزية، فقولي له إنها "مُجرد لعبة كرة، وهزيمة ستزول مع أول مكسب قادم لفريقك المُفضل".

- حاولي تذكيره بلحظات رومانسية بينكما لشغله عما يثير غضبه.

- اعرضي عليه الخروج سويًا، لـ"تغيير الجو" والاستمتاع سويًا بعيدًا عن مشاحنات الكرة.

- اعرضي عليه ترك الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يقرأ ما يثير غضبه.

- لا مانع من الاتجاه لبعض اللحظات الفكاهية حتى تبعديه عما يشعر به من غضب.