علاقات و مجتمع
حالة من الشغف والترقب يعيشها مشجعو المارد الأحمر، قبل ساعات من حسم لقب الدوري المنتظر، في مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الـ27 والمقرر انطلاقها في تمام الثامنة والنصف مساء غدٍ الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية، من أجل التتويج بلقب الدوري الممتاز.
ويحتاج الأحمر للفوز على نظيره السكندري، من أجل حصد اللقب بشكل مُبكر، بفارق النقاط عن أقرب منافسيه الزمالك.
وتقدم "هن" بعض النصائح للسيدات للتعامل مع زوجك الزملكاوي عقب تتويج منافسه الأول بدرع الدوري، حسبما ذكرها موقع "pairedlife":
- استقبليه بابتسامة هادئة، وحضري له عشاء يُفضله.
- لا تحاولي تصعيد الصراع بينكما، فتجنبي الحديث عن الموضوعات التي قد تثير غضبه.
- لا تحاولي استغلال غضبه في افتعال مشكلات موجودة بينكما، بل تجنبيه لفترة قصيرة.
- اتركيه حتى يهدأ ثم تحدثي معه بهدوء، وأخبريه أنها في النهاية لعبة وهي مكسب وخسارة.
- وجهي لزوجك بعض الكلمات التحفيزية، فقولي له إنها "مُجرد لعبة كرة، وهزيمة ستزول مع أول مكسب قادم لفريقك المُفضل".
- حاولي تذكيره بلحظات رومانسية بينكما لشغله عما يثير غضبه.
- اعرضي عليه الخروج سويًا، لـ"تغيير الجو" والاستمتاع سويًا بعيدًا عن مشاحنات الكرة.
- اعرضي عليه ترك الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يقرأ ما يثير غضبه.
- لا مانع من الاتجاه لبعض اللحظات الفكاهية حتى تبعديه عما يشعر به من غضب.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تتعاملين مع زوجك الزملكاوي والأهلي على بعد 3 نقاط من درع الدوري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.