الشقيقات الثلاثة عقب إزالة "دولاب العمل": "عاوزين لقمة عيش حلال" (فيديو)

علاقات و مجتمع

في منطقة شبرا الخيمة، وتحديدًا بالشرقاوية القديمة، حيث تتواجد الشقيقات الثلاثة، لبيع الأدوات المنزلية البسيطة على الطاولة، فكرة اهتدين لها قبل قرابة العام، تساعدهن في تدبير نفقات حياتهن، لكن الأمر لم يدم طويلًا، إذ تقدم أحد الأشخاص بشكوى ضدهن في رئاسة الحي التي أزالت "الدولاب" الذي يحمل بضاعتهن.

مقطع فيديو أظهر معالم قرار الإزالة الذي أهدم ما أشبه الكشك الصغير، اعتلت به أصوات الشقيقات الثلاثة وهن يرددن: "والله ما لينا باب رزق تاني"، فتقول شيماء سيد، عن قصتها بأنها تنتمي لأسرة بسيطة، والدها يعمل بأحد المقاهي، ولا يمتلك سوى دخله البسيط الذي لا يكفي احتياجاتهن، فقررت برفقة شقيقتيها النزول إلى سوق العمل.

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"كنا عاوزين نعمل أي حاجة نصرف بيها على نفسنا" هكذا تحدثت "شيماء" عن حالهن، فبعدما اهتدين لذلك الحل البسيط، ذهبن إلى رئاسة الحي، للحصول على ترخيص لـ"الدولاب"، لكن جاء الرد إليهن بعدم إمكانية عمل الترخيص: "قالولنا مش بنعمل ترخيص للحاجات دي.. واتصرفوا بشكل ودي".

اتفقت الشقيقات الثلاثة مع المدرسة التي أردن الوقوف على رصيفها، لجذب انتباه المارة، وبالفعل وافق المدير على ذلك: "بدأنا في أكتوبر 2019.. واشتغلنا 5 أشهر عادي"، استمر الأمر بشكل طبيعي، حتى انتشر فيروس كورونا المستجد، ما ألزمهم المكوث في المنزل لمدة 6 أشهر: "إحنا أكتر ناس اتضررنا من القعدة في البيت".

قبل أسبوعين عادت الشقيقات الثلاثة إلى عملهن من جديد، في المكان ذاته، وعقب أيام فوجئت الفتيات بتقديم أحد الأشخاص شكوى ضدهن لإزالة "الدولاب": "فوجئنا بالحي جي ينفذ قرار الإزالة، ومن كتر عياطنا صعبنا عليه، وقالنا هستني لبكرة تكونوا شيلتوا حاجتكم".

"عاوزين نرجع نشتغل.. ملناش أي مصدر دخل وعندنا ديون عاوزين نسددها"، هكذا أنهت "شيماء" حديثها متنمية الاستجابة لمطلبها: "أي حتة نشتغل فيها وناكل منها لقمة عيش حلال".