أحمد سعد يخضع لعملية تجميل.. والطبيب: "عززنا ميزات الذكور"

لايف ستايل

كشف طبيب التجميل شادي إسماعيل، عن خضوع الفنان أحمد سعد، لعملية تجميل بوجهه مؤخرًا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "إسماعيل" صور الفنان قبل وبعد، حيث خضع لنحت الفك، مع الفيلر، لتبدو ملامحه مشدودة للغاية.

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وعلق الطبيب على الصور، موضحًا ما خضع له الفنان، قائلًا: "رجولة الفك، نحت الوجه السفلي للذكور مع حقن 6 مل".

وتابع: "تم استخدام حشو هاي جي برايم فيلر، لتعزيز ميزات الذكور القوية (خط الفك والذقن)".

واحتفل "سعد" بعيد ميلاد علياء بسيوني، وشارك عددًا من الصور مع جمهوره ومتابعيه على "إنستجرام"، ليعترف بعد ذلك بوجود علاقة عاطفية بينهما، وفي شهر أغسطس شارك الفنان نبأ خطبته مع احتفاله بعيد ميلاده.