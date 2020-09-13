في فيديو قديم.. رضوى الشربيني عن عدم ارتدائها الحجاب: "خايفة يخليني قبيحة"

علاقات و مجتمع

جدلًا واسعًا تسببت فيه الإعلامية رضوى الشربينين بعد حديثها عن الحجاب وغير المحجبات، في إحدى حلقاتها، خلال نصيحتها لفتاة أرادت نزع الحجاب بعد سنوات من ارتدائه.

وهاجمت الإعلامية غير المحجبات بطريقة غير مباشرة، قائلة: "أوعي تقلعي الحجاب، المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة، المحجبة أحسن عند ربنا من غيرها، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".

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وعلى الفور، بات اسم رضوى الشربيني الأكثر تداولًا بين الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس.

سبب عدم ارتداء رضوى الشربيني للحجاب

وكشفت الإعلامية من قبل بشكل غير مباشر عن سبب تخوفها أو تراجعها من اتخاذ خطوة ارتداء الحجاب، خلال حديثها لإحدى المتابعات منذ عام.

وقالت "رضوى": "أوعي تقلعي الحجاب، لأنك عند ربنا أحسن، وأنا بخاف أموت كدة ممكن والله أعلم أدخل النار".

وتابعت: "لو خايفة تفضلي لابساه عشان حاسة إنه مخليكي قبيحة، ممكن يكون عندك حق وده كمان سبب مخليني متحجبش لحد دلوقتي، ومش قادرة آخد الخطوة لكن ربنا يهديني".