ماذا يحدث لإضافة الحبهان إلى القهوة..فوائد عديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا كنت من عشاق القهوة، فربما تكون واحد من الذين يتفننون في ابتكار طرق جديدة لتحضيرها، للحصول على طعم مميز، والاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة بها.

وكثيرون يفضلون إضافة الحبهان عليها للحصول على مذاق مختلف وفوائد صحية أكثر، نذكرها لكم حسبما أورد موقعا "healthline" و"yournews".

1- حماية القلب:

اكتشف باحثون أن الحبهان يساعد على التحكم بارتفاع ضغط الدم ومواجهة ارتفاع الدهون في الجسم، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الحبهان أيضا على تنظيم مستويات الكوليسترول.

2- يخفف الغثيان والتهاب الحلق:

يساعد إضافة الحبهان إلى القهوة إلى تخفيف الشعور بالغثيان والقيء، بالإضافة إلى أنه يخفف أعراض التهاب الحلق.

3- المواد المضادة للأكسدة:

يحتوي الحبهان على الفينول وحمض الفانيليك وحمض الكافيك وحمض هيدروكسي بنزويك وحمض الجنتيسيك وحمض البروتوكاتيكويك وحمض الكوماريك، وكلها مواد لها خصائص قوية مضادة للأكسدة.

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4- الوقاية من الالتهابات:

قد تساعد المركبات المضادة للأكسدة الموجودة يالحبهان على حماية الخلايا من التلف، وإبطاء ومنع الالتهابات في الجسم.

5-مشاكل الجهاز الهضمي:

يساعد أيضا على تهدئة مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك قرحة المعدة.

6- معالجة رائحة النفس الكريهة:

يساهم في علاج رائحة الفم الكريهة، وذلك لأنه قد يكون قادرا على قتل بكتيريا الفم الشائعة ومنع تسوس الأسنان.

7- تحسين التنفس:

تساعد المركبات الموجودة في الحبهان على زيادة تدفق الهواء إلى رئتيك وتحسين التنفس.