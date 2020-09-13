احذر منها.. 6 أدوية لا تساهم في السيطرة على ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

مريض ارتفاع ضغط الدم هو الأكثر عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، الأمر الذي يجعله يتجنب تناول بعض العقاقير التي ترفع من ضغط الدم ولا تساهم في السيطرة على مستوياته.

"الكونسلتو" يستعرض قائمة بالأدوية والمكملات الغذائية، التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

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