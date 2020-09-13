فيديو وصور.. 7 أماكن غامضة تنعدم فيها الجاذبية الأرضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عندما تتردد على أذاننا عبارة "انعدام الجاذبية"، يتبادر إلى أذهاننا على الفور، رواد الفضاء وهم يسبحون في المركبات أثناء الرحلات الفضائية.

ولكن هناك بعض المناطق على الكرة الأرضية التي تنعدم بها الجاذبية، وفق ما نقل موقع "brightside" الأمريكي.

1- الشلال العكسي بإنجلترا:

يقع هذا الشلال بالقرب من مدينة هايفيلد، ويبلغ ارتفاع الشلال 78 قدما، ويحتوي على مياه لا تسقط إلى أسفل بل ترتفع إلى فوق تجاه السماء،مما يجعلها تبدو وكأنها نافورة، ويرى بعض الخبراء أن سر الماء يكمن في الرياح، فهي قوية لدرجة أن الماء يسقط والجاذبية ببساطة لا تؤدي دورها في هذا المكان.

2- بيت الألغاز في ولاية أوريجون بالولايات المتحدة:

يقع بيت الألغاز في ولاية أوريجون الأمريكية، وتعتبر هذه المنطقة خطرة للغاية، لذا يجب تجنب على الأشخاص السير هناك.

وذكر العلماء أكثر من تفسير لهذه الظاهرة الغريبة، وأوضحوا أنها تجعل الأشخاص يسيرون بطريقة صعبة للغاية، وتحرك الأشياء في اتجاهات عشوائية.

3- سفح جبل أراغاتس في أرمينيا:

هذا الجبل يدهش عقول الكثير من الأشخاص، ويأتي آلاف المسافرين إلى هذا الجبل كل عام لمشاهدة ظاهرة الجاذبية المذهلة، فإذا قمت بإيقاف تشغيل محرك سيارتك في أسفل الجبل، ستصعد السيارة بمفردها، ويرى الكثير من الأشخاص أنه من الأسهل الوصول إلى قمة الجبل بدلا من النزول، إضافة إلى وجود نهر قريب من الجبل، يدعى العديد من الأشخاص أن اتجاه مياهه في علو وليس انخفاض.

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4- سد هوفر في ولاية نيفادا الأمريكية:

يصعد المسافرون إلى هذا السد للقيام بتجربة بسيطة وهي أن يقوموا بسكب المياه من الزجاجة إلى الأسفل، وعلى غير المعتاد، يجدوا أن المياه ترتفع إلى أعلى ولا تهبط إلى الأسفل بفعل الجاذبية.

5- الطريق الغامض في كوريا الجنوبية:

من الصعب على هذا الطريق وضع الزجاجات والعلب الفارغة وتظل ثابتة، نظرا لأنها في حركة دائمة ومستمرة، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يسيرون عليه يشعرون بصعوبة الحركة.

6- الصخرة الذهبية في ميانمار:

تبدو هذه الصخرة المغطاة بالذهب وكأنها ستسقط في أي لحظة، إلا أنها في الواقع، مستقرة في المكان نفسه منذ 2500 عام، تقع الصخرة في ولاية مون في ماينمار، على ارتفاع 49 قدما إلى جانب معبد الباغودا المبني فوقها، ويقال إن الصخرة تمسك بشعر بوذا الموجود بداخلها، وإن المرأة تستطيع تحريك الصخرة، ولهذا السبب، لا يسمح للنساء بلمسها.

7- بقعة غامضة، سانتا كروز بكاليفورنيا:

تقع هذه البقعة في الغابات خارج سانتا كروز في منطقة قطرها 150 قدما فقط، ويبدو أن الأشخاص هناك يسيرون بطريقة مائلة، ويبدو أن الأشياء تتدحرج وتتمايل صعودا، ويعود الكثير من الأشخاص إلى هذا المكان الغامض عدة مرات لتجربة هذه الأحاسيس الغريبة والمحيرة.