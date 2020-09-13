محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

يعتقد البعض أن النوم لمدة طويلة، عادة صحية، لكن على العكس تمامًا، فالنوم لأكثر من 10 ساعات يوميًا، يعتبر إشارة من الدماغ للجسم، على الإصابة ببعض الأمراض. "الكونسلتو" يستعرض أبرز المشكلات الصحية وراء كثرة النوم.

لقراءة المزيد..اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعاني منه؟.. 5 أمراض تشير إلى كثرة النوم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.