منها إنقاص الوزن.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الزبادي مصدر غني بالبروتينات عالية الجودة والكالسيوم، كما أنه من المغذيات المهمة لصحة الانسان من فيتامينات ومعادن، لذا عند تناوله يوميا تزداد قيمته الغذائية، وفق ما ذكر موقع "healthline".

1- تحسن صحتك العقلية:

لا تؤثر البروبيوتيك الموجودة في الزبادي والألبان بشكل إيجابي على صحتك الجسدية فحسب، بل تؤثر أيضا على صحتك العقلية، وبالتالي تساعد على تحسين القلق والاكتئاب والتوتر والذاكرة وتحسن المزاج.

2- غني بالعناصر الغذائية المهمة:

يحتوي على الكثير من الكالسيوم، وهو معدن ضروري لصحة الأسنان والعظام، حيث إن كوب واحد فقط من الزبادي يوفر 49٪ من احتياجاتك اليومية من الكالسيوم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات وخاصة فيتامين ب 12 ، وكلاهما قد يحميان من أمراض القلب.

ويوفر الكوب الواحد أيضا 38٪ من حاجتك اليومية للفوسفور، و 12٪ للمغنيسيوم، و18٪ للبوتاسيوم، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم والتمثيل الغذائي وصحة العظام.

3- تقوية الجهاز المناعي:

يؤدي تناول الزبادي بشكل منتظم إلى تقوية جهاز المناعة لديك وتقليل احتمالية الإصابة بالمرض، وثبت أن البروبيوتيك الموجودة بالزبادي ومنتجات الألبان تساعد على تحفيز الأجسام المضادة الطبيعية والخلايا المناعية، لمهاجمة الفيروسات.

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4- صحة الجهاز الهضمي

نظرا لاحتوائه على البروبيوتيك، يؤدي ذلك إلى تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تقليل أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة، مثل الانتفاخ والإسهال والإمساك.

5- الوقاية من هشاشة العظام:

الزبادي غني بالفيتامينات والمعادن التي تلعب دورا رئيسيا في تقوية وصحة العظام، بالإضافة إلى أن استهلاكه بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

6- صحة القلب:

تظهر بعض الأبحاث أن تناول الدهون المشبعة الموجودة في الزبادي، يزيد من نسبة الكولسترول الجيد HDL، وبالتالي حماية صحة القلب، إضافة إلى أن تناول الزبادي يوميا يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

7- فقدان الوزن:

يحتوي الزبادي على العديد من الخصائص التي قد تساعد في فقدان الوزن، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، والذي يساعد مع الكالسيوم على زيادة مستويات الهرمونات التي تقلل الشهية مثل الببتيد.

ووجدت العديد من الدراسات أن تناول الزبادي يرتبط بانخفاض وزن الجسم ونسبة الدهون في الجسم ومحيط الخصر، إضافة إلى أنه قد يقلل من الإصابة بالسمنة.