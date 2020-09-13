علاقات و مجتمع
"بيتي غرق مايه، ومش عارفين إيه السبب، سترك يا رب".. بتلك الكلمات المقتضبة أعلنت الفنانة مها أحمد عن تعرض منزلها للغرق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأرفقت الفنانة منشورها بجملة: "قدر الله وما شاء فعل"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع تعليقها، الذي حصد آلاف تسجيلات إعجاب والتعليقات، أبرزها: "أكيد الماسورة باظت"، و"فداكي يا مها، المهم إنك أنت وجوزك وولادك بخير"، و"حصلت معايا قبل كده، طلع إن ابني ساب الميه مفتوحة".
ولم ترد الفنانة على تعليقات الجمهور أو تتفاعل معهم، مكتفية بما كتبته بالمنشور، دون طمأنة الجمهور عما حدث بعد ذلك.
ونعت الفنانة مها أحمد الفنانة الراحلة شويكار في أغسطس الماضي، متحدثة عن طبيعة العلاقة بينهما، قائلة: "أسوأ خبر سمعته في حياتي وداعا يا أجمل وأحن وأعظم أسطورة بالوسط الفني، أنتي أكيد عارفة قد إيه أنا بحبك".
وتابعت الفنانة موجهة رسالة مؤثرة لشويكار: "عمري ما هنسى حبك ليا ولمجدي، عمري ما هنسى نصايحك ليا وخوفك عليا، عمري ما هنسى عتابك لينا لما نتأخر عليكي في السؤال، عمري ما هنسى كلمتك اللي دايما كنتي بتقوليهالي (ماينفعش أبقى بحبكوا الحب ده كله، وأنتوا تكونوا مبتحبونيش، أنا واثقه أنكوا بتحبوني)".
كانت هذه تفاصيل خبر مها أحمد تعلن غرق منزلها: مش عارفين السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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