صور.. الميرغني يحتضن زوجته إسراء خلال احتفالهما بعيد زواجهما الثالث

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة إسراء عبدالفتاح بمرور 3 سنوات على ذكرى زواجها من الممثل حمدي الميرغني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "إسراء" بـ"جيب" متوسطة الطول، والتي تميزت بأنها سوداء ولامعة، مع "بلوزة" بأكمام قصيرة، وتسريحة شعر إنسيابية، خلال احتضان زوجها الذي ظهر ببنطلون بيج واسع، وقميص أبيض خالِ من النقوش.

وعلقت الفنانة على الصورة، قائلة: "كل سنة وأنت حبيبي"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات إعجاب والتعليقات، أبرزها: "أحلى كابل في مسرح مصر كله"، و"بنحبكم جدا"، و"عقبال العمر كله مع بعض".

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حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وفي أغسطس الماضي، احتفل الفنان حمدي الميرغني، بعيد ميلاد زوجته، في حفل بسيط داخل منزلهما، بنشر صورة عبر "إنستجرام"، تجمعه بزوجته أثناء احتفالهما سويًا، حيث تضمن الاحتفال "تورتة" مجسمة على شكل دمى صغيرة.

ووضع "الميرغني" أحرف اسم إسراء، قائلا: "كل سنة وأنتي معايا يا حبيبتي.. كل سنة وأنتي سندي وضهري.. كل سنة وأنتي سر سعادتي.. كل سنة وأنا بحبك يا دنيتي.. ربنا يخليكي ليا أنتي وتمارا وربنا يقدرني أكون سبب سعادتكم وفرحتكم".

وردت "إسراء" على رسالة زوجها قائلة: "ربنا يخليك ليا يا حبيبي وأغلى حاجة عندي في الدنيا، بحبك أوي ربنا يحفظك يارب".