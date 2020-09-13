رانيا يوسف تنشر صورا جديدة لبعض الأشخاص وتعلق: "افضحي متحرش"

علاقات و مجتمع

عادت الفنانة رانيا يوسف، تنشر عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور المتحرشين بها عبر حساباتها "الانترنت".

وأظهرت القصص المصورة، بعض الرجال الذين وصفتهم الفنانة بالمتحرشين، مع ذكر اسمائهم، معلقة: "السكوت عن التحرش جريمة، افضحي المتحرش".

وهذه ليست الأولى التي تنشر فيها "رانيا" صور المتحرشين بها، فنشرت من قبل عدة صور تعود لبعض الأشخاص، منذ شهرين وتحديدًا، في 13 يوليو الماضي.

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وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، في شهر نوفمبر المقبل، ويشاركها كل من أسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول.