رشاد بـ"لوك" جديد بعد انفصاله عن مي حلمي: أرض بما قسم الله لك

علاقات و مجتمع
بعد أسابيع من انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، فاجأ الفنان محمد رشاد متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالظهور بـ"لوك" جديد، في أحدث "فوتو سيشن" له بعدسة المصور أحمد الفراش.
وأطل "رشاد" بعد التخلي عن الشارب والذقن، مرتديا قميصًا أبيض كاجوال، مرفقًا تعليق: "أرض بما قسم الله لك.. تكن أغنى الناس.. مبدأ حياة".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ5 آلاف إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "شكلك أتغير من غير الدقن والشنب"، و"شكل مختلف وبداية جديدة يا رشاد"، و"ربنا يراضي قلبك ويعوضك يا ابن الأصول".
انفصال محمد رشاد ومي حلمي
يأتي ذلك بعد أسابيع من تأكيد انفصاله عن الإعلامية، عقب زيجة استمرت ما يقارب العام ونصف، حيث أعلن طلاقه للمرة الثالثة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وقال رشاد في تصريحات لبرنامج ET بالعربي عن انفصاله: "هو قضاء من عند ربنا وقسمة ونصيب، احنا انفصلنا وربنا يكتب الخير للجميع ومش حنكمل أكتر من كدة".
كانت هذه تفاصيل خبر رشاد بـ"لوك" جديد بعد انفصاله عن مي حلمي: أرض بما قسم الله لك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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