نهاد أبو القمصان لـ"هن": رضوى الشربيني متنمرة ورأيها عنصري

علاقات و مجتمع

علقت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على واقعة الإعلامية رضوى الشربيني، عقب توجيهها رسالة لإحدى الفتيات التي فكرت في نزع الحجاب، بعد سنوات من ارتدائه.

وقالت رضوى خلال حديثها في برنامج"هي وبس"، المُذاع على فضائية cbc سفرة، "أوعي تقلعي الحجاب، المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة، المحجبة أحسن عند ربنا من غيرها، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".

وقالت "نهاد" لـ "هُن": "اللي اتقال ده اسمه تنمر وتحريض على العنف واحنا مش ناقصين، هي عاوزة تتحجب تلبسه، مش عاوزة تنقطنا بسكاتها لكن متعملش آراء عنصرية فيها تنمر بالشكل ده".

وتابعت الحقوقية خلال حديثها: "بأي حق تقول مين أقرب لربنا ومين مش أقرب، هي عرفت منين".

واختتمت "نهاد" بقولها: "لو رضوى هتتعاقب قانونيًا فاللي عملته ده تحت بند قانون التنمر".

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وهاجمت نهاد أبو القمصان، الإعلامية رضوى الشربيني في منشور طويل صباح اليوم، بسبب حديثها عن غير المحجبات.

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس.