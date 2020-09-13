سبب ظهور رضوى الشربيني بالحجاب في برنامجها "بتجرب الإيشارب" (فيديو)

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أثارتها الإعلامية رضوى الشربيني، خلال الأيام الماضية عقب حديثها عن الحجاب، بعد توجيهها رسالة لإحدى الفتيات فكرت في نزعه، بعد سنوات من ارتدائه.

وقالت رضوى خلال حديثها في برنامج "هي وبس"، المُذاع على فضائية cbc سفرة، "أوعي تقلعي الحجاب، المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة، المحجبة أحسن عند ربنا من غيرها، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".

الأمر الذي تسبب في موجة واسعة من الانتقادات، إذ قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس، بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس.

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وظهرت الإعلامية من قبل بالحجاب في إحدى الحلقات، أثارت بها العديد من التساؤلات حينها، حول حقيقة ارتدائها للحجاب من عدمه.

سبب ظهور رضوى الشربيني بالحجاب

ويعود الأمر للعام الماضي، تحديدًا في 22 نوفمبر 2019، حيث خصصت الإعلامية رضوى الشربيني، إحدى فقرات حلقات برنامجها "هي وبس"، للحديث عن الموضة والأزياء واختيار "إيشارب" مميز، استعرضت خلالها أكثر من طريقة لارتدائه كـ"شال، حزام وكروس".

وأثناء تجريبها ارتدت "رضوى"، الإيشارب كحجاب في برنامجها، الذي يعرض عبر شاشة "cbc سفرة"، فبدت على ملامحها الفرح والسعادة.

وعلقت رضوى، قائلةً: "الله ! يارب، إيه ده؟! حلوة أوي صح؟! يا رب يكتبها، يا رب أبقى محجبة".