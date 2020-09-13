علاقات و مجتمع
في واقعة مثيرة للدهشة، احتفلت فتاة بريطانية بالذكرى السنوية الأولى لزواجها من شجرة.
ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أقامت الفتاة كيت كانينجهام أمس السبت، احتفالًا بالذكرى السنوية الأولى لزواجها من شجرة.
أحضان وقبلات وباقة زهور، كانت أبرز مظاهر الاحتفال التي قامت بها "كانينجهام" صاحبة الـ 38 عاما والتي غيرت لقبها إلى "إلدر".
وقالت كيت في هذا الشأن "إنها وزوجها يحبان بعضهما أكثر من أي وقت مضى، وليس لديهما خطط للطلاق".
وعن زواجها من شجرة في حديقة ريمروز فالي الريفية في سيفتون، ميرسيسايد في سبتمبر من العام الماضي، أكدت أنه كان واحدًا من أفضل القرارات التي اتخذتها.
واحتفلت "كيت" مع زوجها بحضور صديقين، معترفة بأن ابنها البالغ من العمر 15 عاماً يشعر بالحرج قليلًا من زوجها.
وأكدت "كيت" أنها تزور الشجرة نحو خمس مرات في الأسبوع وستظل مرتبطة بها إلى الأبد: "إنهم يبقوننا على قيد الحياة، أعتقد أن الزواج كان من أفضل القرارات التي اتخذتها على الإطلاق.
يذكر أن الأم لطفلين قررت الزواج من شجرة البلوط في حديقة ريمروز فالي، بهدف لفت انتباه وسائل الإعلام إلى الحملة المناهضة لبناء طريق جديد يمر من الحديقة.
وحضر حفل الزفاف العشرات من الأقارب والأصدقاء كما قدم الموسيقار والشاعر المحلي ديفي إيدج عرضا مميزا.
وكانت العروس ارتدت في حفل زفافها ثوبا زيتونيا، كما قامت بتغيير اسم عائلتها رسميا إلى "إلدر"، والذي يعني شجرة النجت التي تنتمي إلى فصيلة شجرة البلوط.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لزواجها من شجرة "لا تفكر في الطلاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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