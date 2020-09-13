مبتفوتش تريند.. فيفي عبده في وصلة رقص على أغنية "بالبنط العريض"

علاقات و مجتمع
استغلت الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، أحدث أغنيات حسين الجسمي، بالبنط العريض، التي تصدرت بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة.
وقدمت الراقصة لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصلة رقص على الأغنية.
وظهرت الفنانة بفستان أسود ضيق على إحدى شواطئ البحار، بالساحل الشمالي، مع الشعر المنسدل الطويل، وهي تؤدي رقصة على الأغنية، مُعلقة: "يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية الطبطبة لحسين الجسمي بحبكم أوي".
وتفاعل العديد من متابعي الراقصة مع المقطع بين المشيد بها، ومنتقدها.
واستقبلت "فيفي" مؤخرًا حفيدها من ابنتها هنادي، ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة لها بملابس غرفة العمليات، تجمعها بالطبيب الذي أجرى الولادة لابنتها.
وعلقت فيفي عبده على الصورة، قائلة: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، النهاردة ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد، أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف، على اهتمامه ببنتي".
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