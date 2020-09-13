يهدد صحتك.. لا ترتب سريرك بعد الاستيقاظ مباشرة لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توصلت دراسة إلى أن ترتيب سريرك في الصباح يجعلك أكثر سعادة ويساعدك في الحصول على نوم أكثر صحة في الليل بعد ذلك.

لكن في بعض الأحيان، حتى أكثر العادات المفيدة قد يكون لها بعض الآثار الضارة، حيث توصل العلماء إلى اكتشافات جديدة، حول أن ترتيب سريرك بعد الاستيقاظ مباشرة أمر سيئ، وفقا لموقع " Brightside".

تستضيف أشياء غير مرغوب فيها على الوسائد الخاصة بك

وفقًا لدراسة، فإن قضاء بعض الوقت في ترتيب سريرك لا يريح عقلك فحسب، بل يجعله مكانًا مريحًا لـ"عث الغبار" (نوع من الحشرات والتي يصعب رؤيتها بالعين)، وقد تعتقد أن المكان نظيف، بينما في الحقيقة ليس كذلك.

بطانيتك تنشر عث الفراش

يحب عث الفراش (نوع خطير من الحشرات)، العيش في الأماكن المظلمة والرطبة في مرتبتك ووسائدك، ويتغدى على خلايا الجلد الميتة.

عندما تقوم بترتيب سريرك في الصباح، فإنك تقوم بوضعها في بيئتها المثالية باستخدام بطانيتك، في المساء يبدأ العث (الذي تضاعف الآن) في القيام بعمله، من بين الآثار الضارة، يمكن أن يسبب لك تهيج في الجلد وحتى حب الشباب.

تتبرز عث الغبار على الملاءات مباشرة

أثناء تغذية نفسها من خلايا الجلد الميتة، فإنها تترك برازها على ملاءاتك.

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نعم، يتبرز العث في المكان الذي من المفترض أن تنام فيه بهدوء بعد يوم شاق، يثير برازهم الكثير من ردود الفعل التحسسية لدى البشر، قد يكون لديك التهاب في العين، والعطس وحتى الربو.

حتى لو ماتوا، فهم ضارون

مثل أي كائن حي على الأرض، فإن عث الفراش له دورة حياة خاصة، ولكن حتى عندما يموتون، لا يزال بإمكانك استنشاق بقايا جثثهم أثناء النوم.

يدعي العلماء أن هذا قد يكون خطيرًا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، حيث أن استنشاق هذه "الجثث" قد يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية.

يخاف العث من ضوء الشمس

إذا تركت سريرك مكشوفًا في الصباح، فإن العث يتأثر بالهواء وأشعة الشمس، وهما قاتلان طبيعيان لهما.

هذا هو السبب في أنه من المهم جدًا أن تدع سريرك "يتنفس" لبضع ساعات ولا تقم بترتيبه فور الاستيقاظ مباشرة، حتى لا تحمي وجود هذه الكائنات تحت البطانيات.

عند التخلص منهم لا تستخدم البخاخات القاتلة للحشرات

لا ينصح أطباء الأمراض الجلدية باستخدام بخاخات قتل الحشرات إذا كنت تريد التخلص منهم.

من الأفضل تنظيف سريرك جيدًا باستخدام مكنسة كهربائية، بالطبع، لن تكون قادرًا على إزالة كل العث، لكن تقليل عددها يساعد في منع الحساسية.