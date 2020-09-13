أبرزها الاسترخاء.. 10 حيل سحرية تساعد على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:
يوصي خبراء التغذية بالعديد من النصائح، عند اتباع حمية غذائية، لضمان نجاح الرجيم والوصول إلى الوزن المنشود.
يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الحيل السحرية التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد.
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