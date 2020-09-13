عبر غرف النوم.. 5 نصائح ذهبية للتخلص من المشاكل الزوجية بـ"الفونغ شوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا تخلو معظم البيوت من المشاكل الزوجية، ولكن يجب على الزوجين احتواءها سريعا، حتى لا تتفاقم وتتحول مع الوقت إلى مشاكل أكبر تؤدي إلى تدمير العلاقة بين الزوجين وربما تصل في نهاية المطاف إلى الانفصال.

ولكن هل من الممكن أن يؤثر المكان الذي يتواجد فيه الزوجان يؤثر على حل هذ المشاكل، بالطبع "نعم"، وأكبر دليل على ذلك هو غرفة النوم، التي تعتبر مكانا مناسبا لإنهاء أي خلافات، ولكن كيف يحدث ذلك؟.. هذا ما يستعرضه "الخليج 365"، حسب خبيرة "الفونغ شوي"، المهندسة سالي القطبي.

1- تعتبر غرف النوم من أهم الأماكن في المنزل لما لها من خصوصية وتأثير على الشخص سواء سلوكي أو تأثير على الأحداث الحياتية.

من خلال غرفة النوم يمكن الكشف عن الكثير من الصفات الشخصية للزوجين، وكذلك مجريات الحياة اليومية، وعن طريق تغييرات بسيطة في الغرفة، من الممكن التغيير في شخصية الزوجين.

2- من أهم الأمور التي تعكس علاقه زوجية سعيدة وجود هويه شخصية في الغرفة للزوجين معا، تتمثل بوجود صورهم الشخصية معا، صور ومجسمات لهواياتهم المفضلة تعزز كثيرا من إحساس بالرغبة في قضاء وقت أطول في المكان مع الشعور بالألفة والأمان.

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3- مكان السرير، تعتبر من أهم الأمور أيضا في التأثير على العلاقة الزوجية، فوجود السرير في موقع يشرف على باب الدخول بشرط عدم وجود شئ أمامه- من أفضل الوضعيات التي تعطي شعور بالسيطرة والأمان أكثر في علم الطاقة.

في حين أن أسوء الوضعيات للسرير عندما يكون ملاصقا للحائط من جهة واحدة، ما يجعل الشريك الذي ينام بهذه الجهة يشعر بعدم التكافؤ، وأيضا من أهم الاشياء ألا يكون باب الغرفة خلف السرير، لأن هذه الوضعية تجعل الشخص منعزل ولديه إحساس بعدم السيطرة وهي وضعيه غالبا تختارها السيدات الأرامل كنوع من الابتعاد والانعزال.

4- البحث عن التوازن ويتم من خلال يمين ويسار السرير وذلك بوضع اثنين كمودينو متشابهين"، يفضل ألا يتجاوز ارتفاعهما ارتفاع مرتبة السرير مع وجود "فاز أو إنارة ارتفاعها بسيط.

5- اختيار شكل السرير مهم جدا، يفضل ألا يكون مرتفع جدا لأنه يجعل الشخص يشعر بعد مدة بالصغر، ويفقده تعزيز الثقة بالنفس من خلال المكان.

قدم السرير أيضا، يفضل ألا تكون أعلى من المرتبة لأنها تشعر النائم بحدود ضيقه تأثر عليه كثيرا نفسيا وجسديا.

تجنب أن يكون رأس السرير أو قدمه على شكل قضبان، حيث تعتبر من الأسرة غير الجيدة وفقا لـ"الفونج شوي" (علم يهتم بالمدلول البصري للأشكال).