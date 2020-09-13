كيف يهاجم فيروس كورونا الدماغ؟.. دراسة جديدة تشرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يستهدف فيروس كورونا الرئتين في المقام الأول، وكذلك الكلى والكبد والأوعية الدموية، ومع ذلك، يبلغ حوالي نصف المرضى عن أعراض عصبية، بما في ذلك الصداع والارتباك والهذيان، مما يشير إلى أن الفيروس قد يهاجم الدماغ أيضًا.

تقدم دراسة جديدة أول دليل واضح على أن الفيروس التاجي لدى بعض الأشخاص يغزو خلايا الدماغ لعمل نسخ من نفسه، يبدو أن الفيروس يمتص كل الأكسجين القريب منها، مما يؤدي إلى تدمير الخلايا المجاورة للدماغ حتى موتها، وفقا لصحيفة "independent" البريطانية.

من غير الواضح كيف يصل الفيروس إلى الدماغ، من المحتمل أن تكون إصابة الدماغ نادرة، ولكن قد يكون بعض الأشخاص عرضة للإصابة بها بسبب خلفياتهم الوراثية، أو الحمل الفيروسي العالي، أو لأسباب أخرى.

قالت أكيكو إيواساكي، أخصائية المناعة في جامعة ييل، الذي قاد الدراسة: "إذا أصيب الدماغ بالعدوى، فقد تكون له عواقب مميتة".

تم نشر الدراسة على الإنترنت، ولم يتم فحصها من قبل الخبراء، لكن العديد من الباحثين قالوا إن الدراسة تقدم دلائل جديدة، حيث تظهر بطرق متعددة أن الفيروس يمكن أن يصيب خلايا الدماغ.

قال الدكتور مايكل زاندي استشاري طب الأعصاب بالمستشفى الوطني لطب وجراحة المخ والأعصاب في بريطانيا: "كان على العلماء الاعتماد على تصوير الدماغ وأعراض المريض لاستنتاج التأثيرات، لكن لم نر حقاً الكثير من الأدلة على أن الفيروس يمكن أن يصيب الدماغ، على الرغم من أننا كنا نعلم أنه أمر محتمل، توفر هذه البيانات فقط المزيد من الأدلة على أنها تستطيع بالتأكيد".

نشر الدكتور زاندي وزملاؤه بحثًا في يوليو، أظهر أن بعض المرضى المصابين بـ كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا، يصابون بمضاعفات عصبية خطيرة، بما في ذلك تلف الأعصاب.

في الدراسة الجديدة، وثقت إيواساكي وزملاؤها عدوى في الدماغ بثلاث طرق، في أنسجة المخ لشخص مات بسبب كورونا، وفي نموذج فأر، وفي عضويات - مجموعات من خلايا الدماغ في طبق معمل تهدف إلى محاكاة هيكل ثلاثي الأبعاد للدماغ.

من المعروف أن مسببات الأمراض الأخرى - بما في ذلك فيروس زيكا - تصيب خلايا الدماغ، ثم تغمر الخلايا المناعية المواقع التالفة، في محاولة لتطهير الدماغ من خلال تدمير الخلايا المصابة.

إن فيروس كورونا أكثر سرية، إنه يستغل آلية خلايا الدماغ للتكاثر، لكنه لا يدمرها، بدلاً من ذلك، فإنه يمنع وصول الأكسجين للخلايا المجاورة، مما يؤدي إلى ذبولها وموتها.

لم يجد الباحثون أي دليل على وجود استجابة مناعية لعلاج هذه المشكلة، قالت إيواساكي: "إنها نوع من العدوى الصامتة، هذا الفيروس لديه الكثير من آليات التهرب."

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قال أليسون موتري، عالِم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، والذي درس أيضًا فيروس زيكا، إن هذه النتائج تتفق مع الملاحظات الأخرى في الأعضاء المصابة بفيروس كورونا، يبدو أن الفيروس التاجي يقلل بسرعة من الوصلات بين الخلايا العصبية.

يضيف: "بعد أيام من الإصابة، نشهد بالفعل انخفاضًا كبيرًا في كمية نقاط الاشتباك العصبي، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان ذلك قابلاً للتغيير أم لا، يصيب الفيروس خلية عن طريق بروتين موجود على سطحها يسمى ACE2 ، يظهر هذا البروتين في جميع أنحاء الجسم وخاصة في الرئتين"، موضحًا سبب كونهم أهدافًا مفضلة للفيروس.

اقترحت الدراسات السابقة، أن الدماغ لديه القليل جدًا من ACE2 ومن المحتمل أن ينجو، لكن إيواساكي وزملاؤها نظروا عن كثب ووجدوا أن الفيروس يمكن أن يدخل بالفعل خلايا المخ باستخدام هذا المدخل، وقالت إيواساكي: "من الواضح أنه يتم التعبير عنها في الخلايا العصبية وهي ضرورية للدخول".

ثم نظر فريقها إلى مجموعتين من الفئران - واحدة تحتوي على مستقبلات ACE2 معبر عنها فقط في الدماغ، والأخرى مع المستقبل في الرئتين فقط، عندما أدخلوا الفيروس إلى هذه الفئران، فقدت الفئران المصابة بالدماغ وزنها بسرعة وتوفيت في غضون ستة أيام، الفئران المصابة بالرئة لم تفعل ذلك.

وقالت إيواساكي، إنه على الرغم من التحذيرات المرتبطة بدراسات الفئران، فإن النتائج لا تزال تشير إلى أن العدوى الفيروسية في الدماغ قد تكون أكثر فتكًا من عدوى الجهاز التنفسي.

قد يصل الفيروس إلى الدماغ عبر البصيلة الشمية- التي تنظم الرائحة- من خلال العينين أو حتى من مجرى الدم، ليس من الواضح ما هو المسار الذي يسلكه سبب المرض، وما إذا كان يفعل ذلك كثيرًا بما يكفي لشرح الأعراض التي تظهر على الأشخاص.

سيحتاج الباحثون إلى تحليل العديد من عينات التشريح لتقدير مدى انتشار عدوى الدماغ، وما إذا كانت موجودة في الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة لكورونا.

قال الدكتور روبرت ستيفنز، طبيب الأعصاب بجامعة جونز هوبكنز، إن ما بين 40 إلى 60 في المائة من مرضى كورونا يعانون من أعراض عصبية ونفسية، لكن الأعراض قد لا تنبع كلها من الفيروس الذي يغزو خلايا الدماغ، قد تكون نتيجة التهاب منتشر في جميع أنحاء الجسم.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الالتهاب في الرئتين إلى إطلاق جزيئات تجعل الدم لزجًا وتؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الإصابة بالسكتات الدماغية، قال الدكتور زاندي: "ليست هناك حاجة لإصابة خلايا الدماغ نفسها بالعدوى حتى يحدث ذلك".

لكنه أضاف أنه لدى بعض الأشخاص، قد يكون نقص الأكسجين في الدم من خلايا الدماغ المصابة هو الذي يسبب السكتات الدماغية: "قد تتأثر مجموعات مختلفة من المرضى بطرق مختلفة".

قد يكون من الصعب التعرف على بعض الأعراض، مثل ضباب الدماغ والهذيان، في المرضى الذين يتم تخديرهم وعلى أجهزة التنفس الصناعي.