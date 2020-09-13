4 مواقف تحدثت فيها رضوى الشربيني عن الحجاب "يارب أبقى محجبة"

علاقات و مجتمع

ضجة كبيرة أثارتها الإعلامية رضوى الشربيني، خلال الساعات الماضية عقب حديثها عن الحجاب، بعد توجيهها رسالة لإحدى الفتيات فكرت في نزعه، بعد سنوات من ارتدائه.

وقالت رضوى خلال حديثها في برنامج"هي وبس"، المُذاع على فضائية cbc سفرة، "إوعي تقلعي الحجاب، المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة، المحجبة أحسن عند ربنا من غيرها، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".

أثارت الكلمات التي قالتها الإعلامية خلال حديثها الجدل، بين منتقدين ومتفقين، ما جعل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفتح تحقيق عاجل معها عقب الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به.

لم تكن هذة المرة الأولى التي تتطرق فيها الإعلامية رضوى الشربيني للحديث عن الحجاب، إذ استعدت الحديث عنه في أكثر من موقف، ويُقدم هُن أبرز المواقف التي أثارت بها الجدل.

رضوى الشربيني بالحجاب: فرصة ذهبية.. كلنا مقصرين

في 20 إبريل من العام الحالي، عبرت الإعلامية رضوى الشربيني عن أمنيتها في ارتداء الحجاب ورغبتها في التقرب إلى الله، فقالت خلال صورة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي ظهرت خلالها مرتدية الحجاب، من إحدى فقرات برنامج "هي وبس"، قائلةً "لعل رمضان السنة دي نكون أقرب من ربنا"، اترددت كتير وأنا بنزل الصورة دي، وكنت عاوزة تكون أول صورة ليا لما ربنا يكرمني، ويمكن كنت خايفة اتهامي بالتمثيل وادعاء الفضيلة، بس أول مرة أحس الصورة معبرة للكلام اللي عاوزة أقوله".

وتابعت: "رمضان السنة دي كلنا قاعدين في البيت ودي فرصة ذهبية، كلنا مقصرين، اللي قادر يعمل حاجة يعملها واللي قادر يشجع حد يشجعه، لعل رمضان السنة دي نكون أقرب من ربنا".

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رضوى الشربيني تعلق على أزمة المايوه الشرعي: "الست المحجبة هي كمان حرة

وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني، على وقوع أزمة نزول فتاة بالمايوه الشرعي حمام السباحة، داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، خلال الأشهر الماضية، مدافعة عن الحجاب، قائلةً "يعنى إيه واحدة رايحه تنزل بحر، يتقال لها لأ مش هينفع علشان أنتي محجبة، ‏رايحه تسهر مع جوزها في حتة، تتمنع من الدخول علشان هي محجبة، ‏تيجي تشتري وحدة سكنية في مكان المفروض أنه راقى يتقال لها لأ مش هنبيع علشان أنتي محجبة".

وتابعت "رضوى" استنكارها على أزمة النزول بالمايوه الشرعي (البوركيني): "زي ما الست اللي مش محجبة حرة، الست المحجبة كمان حرة".

رضوى الشربيني: يارب أبقى محجبة

وخصصت الإعلامية رضوى الشربيني، إحدى فقرات حلقات برنامجها "هي وبس"، للحديث عن الموضة والأزياء واختيار "إيشارب" مميز، استعرضت خلالها أكثر من طريقة لارتدائه كـ"شال، حزام وكروس"، في 22 نوفمبر 2019.

وأثناء تجريبها ارتدت "رضوى"، الإيشارب كحجاب في برنامجها، الذي يعرض عبر شاشة "cbc سفرة"، فبدت على ملامحها الفرح والسعادة.

وعلقت رضوى، قائلةً: "الله ! يارب، إيه ده؟! حلوة أوي صح؟! يا رب يكتبها، يا رب أبقى محجبة".