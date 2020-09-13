لقاء الخميسي تدعم جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان: هترجع ضحكتك

علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة والحزن، أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب أول ظهور للفنان جمال يوسف، بعد إعلان إصابته بمرض سرطان البلعوم، الذي يعاني منه وجعله يفقد كثيرًا من وزنه، مكثفين بالدعوات له بالشفاء العاجل، وساندته الفنانة لقاء الخميسي في محنته، بزيارته في منزله للتخفيف عنه ودعمه نفسيًا.

وشاركت الفنانة عبر خاصية "إستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كواليس زيارتها للفنان جمال يوسف، وعددا من الصور التي تجمعها به.

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وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور قالت خلاله، "أنت قدها، هترجع ضحكتك تملى البيت، هترجع جمال اللي عرفناه، هترجع زي الفل".

ظهرت لقاء خلال الصور وهي مرتدية كمامة، متبعة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جمال يوسف يروي كواليس إصابته بسرطان البلعوم

وكان الفنان جمال يوسف كشف خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، كواليس الإصابة بالمرض، قائلًا "الدكتور قالي وقف جلسات الإشعاع رفضت وقولتله إني هكمل، وبالفعل كملت الـ35 جلسة وتعبت، ولساني اتحرق ورقبتي كلها، مكنتش بعرف آكل أو أشرب وقعدت فترة كبيرة معتمد على المحاليل، وقولت هقاوم".

بكى الفنان جمال يوسف، على الهواء خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أثناء تحدثه عن إصابته بسرطان البلعوم، "لقيت أحمد ابني دخل عليا الأوضة وأنا نايم وقولتله مش عاوز أتعالج، قالي أرجوك أنا عاوزك تتعالج وتقوم، أنا حاسس إن ضهري اتكسر من غيرك، لما ابني قالي الجملة دي أنا أتكسرت وبقيت بقول يارب، ومراتي قامت الصبح على أساس إني مش هروح الإشعاع وقولتلها لا أنا هروح، أنا عاوز أربي ولادي".