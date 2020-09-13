فصلوها فحققت نشرتها 10 ملايين مشاهدة.. كلير شازال عملاقة الشاشة

علاقات و مجتمع

في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات لم تكن تعلم الصحفية والمذيعة الشهيرة كلير شازال، أن آخر نشرة قدمتها ستحقق رقمًا قياسيًا بتخطي عدد المشاهدات لتلك الحلقة قرابة 10.2 مليون مشاهدة.

ووفقا لفيديو النشرة الأخيرة، ظهرت شازال في إطلالتها الإخبارية الوداعية بأناقة مميزة مرتدية قميصا بيضاء وسروالا أسود مع شعر أشقر مربوط إلى الوراء، وقالت في ختام هذه النشرة "أشكركم جزيلا لوفائكم على مدى 24 عاما في متابعة هذه النشرات الإخبارية في فترة نهاية الأسبوع، كنت سعيدة وفخورة للغاية لتقديمها، لقد نسجنا سويا رابطا قويا جدا وثمينا للغاية بالنسبة لي".

وأشادت كلير شازال في هذه النشرة أيضا بـ"الموهبة الهائلة" لدى أعضاء فريق تحرير النشرة الإخبارية، لكن من دون التوجه بأي كلمة لإدارة القناة التي أوقفتها عن تقديم نشرة الأخبار الأكثر متابعة في فرنسا بعد 24 عاما أدت خلالها هذه المهمة على الشاشة.

وفي نهاية هذه الكلمة الوداعية في آخر نشرة الاخبار، عرضت "تي اف 1" توليفا مدته 5 دقائق تضمن مشاهد من أهم محطات كلير شازال في تقديم النشرات الإخبارية على هذه القناة الفرنسية، وفي الختام عادت الكاميرا إلى داخل ستوديوات الأخبار لإظهار تصفيق زملاء كلير شازال لها.

وغادرت كلير شازال قناة "تي اف 1" بعد قرار مفاجئ بالاستغناء عنها، إذ استدعاها المدير العام للقناة بواسطة رسالة نصية في 30 أغسطس، لإبداء قلقه إزاء التراجع المستمر منذ عام في نسبة المشاهدة لنشرات أخبار هذه المحطة.

وفي يوم الخميس التالي استقبلها المدير العام للقناة مبلغا إياها بقرار استبدالها، إلى أن أعلنت "تي اف 1" التنحية القريبة لكلير شازال عن مهامها عبر جملة مقتضبة على موقعها الإلكتروني، من ثم أوضحت في وقت لاحق موعد نشرتها الاخبارية الاخيرة الاحد.

الصحفية التي ولدت في إقليم "بوي دي دوم" الفرنسي ابنة، لأب كان يعمل ميكانيكيًا وأصبح مدرسًا، بينما كانت والدتها تعمل معلمة، ثم ارتقت لوظيفة مدرسة مسؤولة في الأدب.

حصلت "كلير" التي ولدت في 1 ديسمبر 1956 وعرفت بشغفها للصحافة على شهادة البكالوريا العلمية بتقدير جيد، ثم التحقت بمعهد الراسات العليا التجارية بباريس وحصلت على شهادته عام 1978، كما حصلت على شهادة الدراسات المعمقة في الاقتصاد من جامعة بانتيون أساس.

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عملت "شازال" في عام 1980 كمراسلة في العديد من القنوات والصحف منها قناة "أوروبا 1" وصحف لوزين نوفال، بالإضافة إلى أنها عملت مراسلة متخصصة في المجال الاقتصادي لدى قناة "أنتان 2".

قدمت "كلير" نشرات الأخبار لقناة "أنتان 2" منذ عام 1989 وحتى عام 1991، الذي فازت فيه بجائزة "7 d'or" لأفضل مقدم أخبار تليفزيونية.

وفي العام نفسه التقت بباتريك لو ليه رئيس قناة "تي أف 1" التي عملت بها حتى قدمت بها آخر نشرة لها في 13 سبتمبر 2015، ورحلت محققة رقمًا قياسيًا لم يحققه مذيع من بعدها.

في مارس 2007، أطلقت مع خمسة صحفيين عملية الوردة (La Rose) مع اليونيسف لمساعدة البنات الصغيرات للوصول للتعليم، بجمعية "الكل للمدرسة" والمعروفة بالفرنسية باسم (Toutes à l'école).

شاركت كلير شازال في عدة أفلام سينمائية وتلفزيونية بدورها الحقيقي كمقدمة تلفزيونية في أغلبها.

"كلير" التي عقدت لقاءات مع رؤساء فرنسا في 29 أبريل 1995، أنجبت طفلا أسمته فرانسوا من والده باتريك بوافر دارفور الذي اعترف بابنه سنة 2005 في كتابه "اعترافات".

في مارس 2000، تزوجت شازال من نائب مدير عام قناة تي أف 1 وهو كزافييه كوتور، وافترق الزوجان في أبريل 2003.

بين 2003 و2007، عاشت مع الممثل فيليب توريتون وبين 2007 و2015، عاشت مع عارض الأزياء ومقدم البرامج أرنو لومار حتى أعلنت افتراقهما في يونيو 2015.

وفي 10 أبريل عام 2015، توفيت والدتها جوزيت في عمر 89 سنة.