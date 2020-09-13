مواصفات فتى أحلام هبة الأباصيري: عايزاه أرجل مني

علاقات و مجتمع

تحدثت الإعلامية هبة الأباصيري، عن مواصفات فتى أحلامها الذي يتناسب مع طبيعة شخصيتها القوية، على وصفها.

وقالت "هبة"، خلال استضافتها في برنامج "بنت البلد" الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، والمذاع على شاشة المحور: "أنا عايزاه أرجل مني صعبة دي؟ ويراعي ربنا وصادق في مشاعره".

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وأكدت المذيعة، التي نشرت الحوار عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام"، أن هناك كثير من الأشخاص كانوا معجبين بها، ولكن لم تتملكهم الشجاعة للاعتراف بهذا الإعجاب: "أنا اكتشفت مؤخرًا أن في ناس كتيرة معجبين بيا، وخايفين يصارحوا بالإعجاب ده ليا، بيخافوا مني أنهم يتكلموا ويعبروا عن حبهم".

وتضيف :"في ناس بتخاف مني حتى بعيد عن موضوع الارتباط، ومش بيعرفوني كويس غير بعد مواقف كتيرة ما بينا".

وأشارت إلى أنها كانت متزوجة من قبل وانفصلت عن ولديها بنتين، ولكن "لم يحدث نصيب مرة أخرى"، على حد قولها.

وتشارك هبة الأباصيري في مسلسل "الوجه الآخر" من بطولة الفنان ماجد المصري وندى موسى، كارولين عزمي، نسرين طافش، مهند حسني، مادلين طبر عماد رشاد، تأليف فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش.