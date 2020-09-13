كورونا اليوم: الفيروس يضرب الأطفال بدون أعراض.. وعقار جديد يقلل الوفيات 80%

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

انتبهوا.. كورونا يتسلل عبر الأطفال بدون أعراض

حذرت دراسة أميركية جديدة من قدرة الأطفال على نقل كورونا إلى غيرهم حتى وإن لم تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد 19، حسب ما ذكر موقع "هيفي".

وبحسب الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد أثبتت الأبحاث أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام لديهم القدرة على نقل الفيروس التاجي في المدرسة.

ومن خلال عملية تتبع في بعض مرافق الأطفال في ولاية يوتا من أبريل إلى يوليو، تم رصد إصابة 12 طفلا بفيروس كورونا المستجد، ونقلهم العدوى إلى 13 آخرين، ومن ثم إصابة بعض آباء أولئك الأطفال بالمرض ونقلهم إلى المستشفيات.

كما أكدت الدراسة أن الأطفال الذين نقلوا العدوى لم تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد 19 بشكل واضح مثل ارتفاع الحرارة أو الإسهال والقيء.

عقار جديد يقلل الوفيات

وفقا لموقع " thehealthsite"، حصلت شركة فارما الهندية على موافقة المراقب العام للأدوية في الهند، لإجراء تجارب بشرية لعقار كوفيد-19 الجديد، المسمى "بالادول" Baladol.

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وتحدث بالارام الرئيس التنفيذي لشركةPNB Vesper Life Science ، عن العقار قائلا: "هذه خطوة كبيرة جدًا للبشرية في مكافحة جائحة فيروس كورونا، حيث أظهر العقار نتائج ملحوظة فى الحد من التهاب الرئة، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة".

أكثر فعالية من ديكساميثازون

أظهر الدواء نتائج إيجابية في جميع الدراسات الأولية قبل السريرية، سيتم إجراء تجربة المرحلة الثانية، التي ستثبت فعالية العقار، في كلية الطب في بيون، على 40 مريضًا، في غضون 60 يومًا.

بالنسبة لكوفيد-19، تتمثل الأعراض الرئيسية في الحمى وآلام الجسم والتهاب الرئة، وفي معظم الحالات، تكون الوفيات بسبب عواصف السيتوكين ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

في الدراسات قبل السريرية، أظهر هذا الدواء فعاليته في تقليل الحمى وآلام الجسم والالتهابات، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 80 في المائة.

يتوقع الباحثون نتائج أفضل بكثير في التجارب السريرية مقارنة بالديكساميثازون، هذا يعني أنه يمكن تقليل معدل الوفيات بشكل كبير باستخدام بالادول.

عودة تجارب لقاح أكسفورد ضد كورونا

أعطت الحكومة البريطانية، الضوء الأخضر لشركة صناعة الأدوية العملاقة (استرازينيكا) لاستئناف التجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الشركة - في بيان نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد مقتطفات منه ـ أنها تقوم بتطوير هذا اللقاح بعد تعليق مؤقت نتيجة إصابة متطوع بمضاعفات صحية، معبرة عن أملها في أن يكون اللقاح متاحا بحلول نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل.