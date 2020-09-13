أكثر فعالية من ديكساميثازون..عقار جديد يقلل وفيات كورونا بنسبة 80%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل العلماء سعيهم لإيجاد حل لمحاربة فيروس كورونا المستجد، عن طريق توفير علاج أو إنتاج لقاح لتقليل أعداد الوفيات والمصابين حول العالم.

وفقا لموقع " thehealthsite"، حصلت شركة فارما الهندية على موافقة المراقب العام للأدوية في الهند، لإجراء تجارب بشرية لعقار كوفيد-19 الجديد، المسمى "بالادول" Baladol.

وتحدث بالارام الرئيس التنفيذي لشركةPNB Vesper Life Science ، عن العقار قائلا: "هذه خطوة كبيرة جدًا للبشرية في مكافحة جائحة فيروس كورونا، حيث أظهر العقار نتائج ملحوظة فى الحد من التهاب الرئة، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة".

زعمت الشركة الهندية للأبحاث "فارما"، أنه إذا نجح عقارهم PNB-001 - Baladol - في علاج مرضى كوفيد-19، فسيكون "أول علاج كيميائي جديد في العالم يحارب المرض".

أكثر فعالية من ديكساميثازون

أظهر الدواء نتائج إيجابية في جميع الدراسات الأولية قبل السريرية، سيتم إجراء تجربة المرحلة الثانية، التي ستثبت فعالية العقار، في كلية الطب في بيون، على 40 مريضًا، في غضون 60 يومًا.

بالنسبة لكوفيد-19، تتمثل الأعراض الرئيسية في الحمى وآلام الجسم والتهاب الرئة، وفي معظم الحالات، تكون الوفيات بسبب عواصف السيتوكين ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

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في الدراسات قبل السريرية، أظهر هذا الدواء فعاليته في تقليل الحمى وآلام الجسم والالتهابات، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 80 في المائة.

من ناحية أخرى، فإن عقار ديكساميثازون، وهو الدواء الأكثر شيوعًا حاليًا في علاج كوفيد-19 في العالم، يقلل الوفيات بنسبة 20 في المائة فقط.

يتوقع الباحثون نتائج أفضل بكثير في التجارب السريرية مقارنة بالديكساميثازون، هذا يعني أنه يمكن تقليل معدل الوفيات بشكل كبير باستخدام بالادول.

آمن وفعال

وفقًا للشركة، وُجد أن بالادول آمن للغاية في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، مما أدى إلى دخول المرحلة الثانية والثالثة من التجارب.

تم اختباره في 74 شخصًا أصحاء بجرعات منخفضة ومتوسطة وعالية في نماذج ما قبل السريرية، وجد أنه فعال للغاية في الالتهاب مقارنة بالستيرويدات، بعد الانتهاء من تجارب المرحلة الثانية، سيتم تسجيل عدد أكبر من السكان، ما يقرب من 350 مريضًا في جميع أنحاء البلاد في ست كليات طبية لتجارب المرحلة الثالثة، تم تسجيل براءة اختراع هذا العقار بالفعل وتم تأمين حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة (IPR) في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية العالم.

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يعربون عن اهتمامهم

علاوة على ذلك، أبدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اهتمامًا بالعقار، بخلاف ذلك ، بدأت بالفعل مناقشات مع حكومة المملكة المتحدة لإدراج الدواء في التجارب السريرية المستمرة لـ كوفيد-19.