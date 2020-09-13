غير الأدوية.. 8 أطعمة تساعد على تنشيط البويضات وحدوث الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعاني بعض السيدات من عدم حدوث الحمل، وقد تحتاج إلى تنشيط البويضات لحدوث الحمل.

ويمكن استخدام بعض المنشطات الهرمونية، ولكن هناك بعض المنشطات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لحدوث الحمل، كما أورد موقع "parenting".

1- الأفوكادو:

من الأطعمة المليئة بالعناصر الغذائية، ويساعد محتواها العالي من الدهون الأحادية غير المشبعة في تحسين التبويض.

2- الفول والعدس:

إذا كان جسمك يفتقر إلى الحديد، فقد يدعو ذلك للقلق، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في التبويض، وبالتالي فإن دمج الفول والعدس في نظامك الغذائي سيكون فكرة جيدة، كونه مصدر غني بالحديد ومركب فيتامين "ب" والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تعتبر حيوية للخصوبة.

3- المكسرات والفواكه الجافة:

تعد الفواكه المجففة والمكسرات مصدرا رائعا للبروتينات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتحتوي المكسرات بشكل خاص على نسبة عالية من السيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تنشيط البويضات بشكل أفضل.

4- حبوب السمسم:

تحتوي بذور السمسم على بالزنك وتساعد في إنتاج الهرمونات المسؤولة عن صحة البويضات، بالإضافة إلى أنها غنية أيضا بالدهون الأحادية غير المشبعة.

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5- التوت:

يحتوي على الكثير من فيتامين "ج" وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة القوية، ما يساعد في تنشيط عملية إنتاج البويضات وصحة الرحم.

6- الخضروات الورقية الخضراء:

يحتوي السبانخ والملفوف والبروكلي والقرنبيط والخضروات الورقية الأخرى على نسبة عالية من حمض الفوليك والحديد والكالسيوم والفيتامينات A و B و C و E، وتعتبر هذه العناصر الغذائية ضرورية لتقوية والحفاظ على صحة البويضات.

7- الزنجبيل:

له خصائص مضادة للالتهابات تزيد من الدورة الدموية وتعزز الهضم الصحي، بالإضافة إلى أنه يساعد في تخفيف أي إزعاج في الجهاز التناسلي وتنظيم الدورة الشهرية وتقليل التهابات الأعضاء التناسلية.

8- القرفة

تساعد القرفة على تحسين وظيفة البويضات، لذا ينصح بإضافة القرفة إلى نظامك الغذائي، إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض أو ترغبين في زيادة الخصوبة.

9- الماء:

الماء عنصر أساسي للغاية لصحة البويضات، لذا احرصي على تناول 8 أكواب من الماء يوميا.