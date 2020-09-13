كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - موديلات فساتين الريش، من التصاميم المميزة، التي لطالما اعتمدتها النجمات، بالمهرجانات والمناسبات الكبيرة، لإطلالة لافتة للأنظار، باختلاف تفاصيل الفستان، والقصّات، وتعكس كل نجمة شخصيتها في اختيار هذا الموديل من الفساتين.

واليوم اخترنا لكِ مجموعة من فساتين الريش من وحي النجمات، لإطلالة لافتة، تلهمكِ الكثير من الأفكار لمناسباتكِ القادمة، وإليكِ التفاصيل.



منى زكي بفستان من الريش منسدل الأكتاف

منى زكي بفستان من الريش منسدل الأكتاف





في أحد المهرجانات اعتمدت منى زكي، على فستان من الريش، على الأكتاف المنسدلة، والجزء السفلي من الفستان، بتصميم متدرج قليلًا، ليمنحها طول مضاعف، واختارت رفع شعرها لأغلى مع غرة على جنب، حتى لا تبدو متكلفة أكثر مع تفاصيل الريش الموجودة بقوة بموديل الفستان.

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مايا دياب بفستان قصير مطرز بالكامل من الريش

مايا دياب بفستان قصير مطرز بالكامل من الريش





لفتنا هذا التصميم الذي اختارته مايا دياب من توقيع نيكولا جبران، مصنوع بالكامل من الريش الأبيض، بدت فيه مايا مختلفة وجريئة، ولكن هذا ما عودتنا عليه بالكثير من إطلالتها، خاصًة أنها اعتمدت مع الفستان صندل مفتوح مطرز بلمسة من اكسسوارات الريش، وكذلك أقراط ماسية بيضاء، حتى تحافظ على الستايل الحيادي.

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تصميم السندريلا لفستان الريش على غرار ميريام فارس

تصميم السندريلا لفستان الريش على غرار ميريام فارس





هذا الموديل مناسب أكثر للصبايا اللاتي يبحثن عن إطلالات محتشمة، وبالمناسبات الفخمة، يمكن أن تستلهمي بعض الأفكار، من إطلالة ميريام فارس بفستان رامي القاضي، منفوش بقصّة السندريلا، مع لمسة متدرجة من الأومبري، للمسة ملكية فخمة، مع الأكمام الطويلة، والعنق المقفول.

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درة بفستان أبيض من الريش والتول

درة بفستان أبيض من الريش والتول



أما إن كنتِ محتارة بعد في اختيار تلك الصيحة، فيمكنكِ تجربة فستان من التول والريش معًا، لإطلالة أكثر ثقة، كهذا الفستان من درة، مصنوع من التول المتدرج، مع لمسة بسيطة من الريش الأبيض، الذي أضاف لمسة فخمة للفستان.

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