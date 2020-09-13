فساتين طويلة ومصممة بقَصَّات ناعمة من إيفانكا ترامب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تتميز سيدة الأعمال الأمريكية وعارضة الأزياء إيفانكا ترامب باختيارات الأزياء الراقية المناسبة لمكانتها في المجتمع، وتعتمد الفساتين بمختلف أنواعها، ولا سيّما الطويلة المصممة بقَصَّات ناعمة تناسب كل النساء بمختلف أعمارهن وشخصياتهن، ومن وحيها جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات لفساتين طويلة وناعمة، فقيِّمي برأيك أيها الأجمل؟



فساتين طويلة وناعمة للمناسبات

فساتين طويلة وناعمة للمناسبات



لإطلالات المناسبات، فضَّلت إيفانكا ترامب عدة موديلات طويلة وناعمة أظهرتها بإطلالة أنيقة وراقية، ومنها اختارت فستانًا فضيًّا طويلًا وضيقًا مكسوًّا باللمعة ومزينًا بالحزام الأحمر للخصر، ونسقت فستانًا سماويًّا منفوشًا ومزينًا بالزهور مع قصة ضيقة للخصر وأكمام متوسطة الطول ومزينة بفيونكة؛ أضفت لها خيارًا شبابيًّا مرحًا، ولإطلالة ثالثة مناسبة للحفلات؛ ظهرت بفستان زهري فاتح مصمم بفتحة واسعة في الصدر ومُكمل بحزام ذهبي للخصر ووشاح شفاف بذات لون الفستان؛ لخيار أنثوي مميز.

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تصميمات الفساتين بالأكمام الطويلة

تصميمات الفساتين بالأكمام الطويلة



إن كنتِ مُحِبَّة للفساتين المحتشمة التي تضفي دائمًا الكثير من الرُّقي والأناقة بالوقت ذاته، جمعنا لكِ عدة أفكار بموديلات أنيقة ومحتشمة من إيفانكا ترامب، حيث تأنقت بفستان أبيض طويل مزين بزهور حمراء وصفراء مميزة وناعمة مع تسريحة الشعر المرفوع، وأطلّت بفستان أسود من قماش الساتان المزين بالنقوش الذهبية مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الناعم، وارتدت فستانًا برتقاليًّا مزينًا بنقوشات لامعة سوداء، واعتمدت لهذه الإطلالة تسريحة الشعر المموج لخيار عصري.

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خيارات الفساتين للمناسبات البسيطة

خيارات الفساتين للمناسبات البسيطة



للفساتين البسيطة والمصممة بالألوان الحيادية أو الألوان الباردة، اعتمدت إيفانكا ترامب عدة خيارات، وذلك عبر المؤتمرات والمناسبات الرسمية أو البسيطة، ومن أبرز إطلالاتها وأكثرها حداثةً نسَّقت فستانًا بنيًّا ناعمًا مع معطف طويل بني مزين بالأحمر من الياقة وحذاء بوت عالٍ، وتألقت بفستان أبيض مصمم بمربعات مخطط بالأخضر والبرتقالي والزهري، وأكملته بتسريحة الشعر المنسدل وحذاء أسود ذي كعب، وفي الإطلالة الثالثة اعتمدت فستانًا أبيض منقطًا بالأحمر ومزينًا بياقة؛ لمظهر رسمي بسيط.

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معلومات عن إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب



عملت إيفانكا ترامب في مجال عروض الأزياء مند صغرها، حيث ظهرت في أول عرض أزياء وهي تبلغ من العمر 17 سنة، ومنذ ذلك الحين شقت طريقها نحو أزياء فيرساتشي، ومارك بور، وتييري موغلر، وظهرت في عدة حملات إعلانية لتومي هيلفيغر، وساسون جينز، كما ظهرت على غلاف مجلة فوربس، ومجلة إيل، وحازت على لقب ملكة جمال مراهقات أمريكا.