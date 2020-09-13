فساتين صوف موضة خريف 2020 لإطلالة ناعمة وأنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - يعتبر الصوف من الأقمشة الطبيعية التي تفضلها الكثير من السيدات، ويمِلن إلى اعتماده بمختلف إطلالاتهن؛ إذ يمكن تنسيقه سواء بالإطلالات النهارية أو المسائية.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" عدة موديلات لفساتين صوف موضة خريف 2020، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومميزة.



فستان صوف قصير بأكمام قصيرة

فستان صوف قصير بأكمام قصيرة



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة ناعمة وهادئة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان صوف قصير بأكمام قصيرة، ويتمتع برباط داخلي عند الخصر.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة نص بوني تيل، مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

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فستان صوف قصير بأكمام طويلة

فستان صوف قصير بأكمام طويلة



لإطلالة أكثر نعومة وأناقة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان صوف قصير بأكمام طويلة واسعة، ونسقي معه حذاءً مفتوحاً ذا كعب عالٍ وشنطة صغيرة الحجم، واعتمدي تسريحة شعر منسدلة للوراء مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

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فستان صوف قصير مزين بالدانتيل

فستان صوف قصير مزين بالدانتيل



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان صوف قصير، ومزيّن بالدانتيل عند نهاية الفستان، وبأكمام طويلة.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ، وشنطة يد متوسطة الحجم.

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فستان صوف لتحت الركبة برقبة عالية

فستان صوف لتحت الركبة برقبة عالية



لإطلالة أنيقة ومميزة تناسب المناسبات والسهرات الكبيرة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان صوف يصل لتحت الركبة، وبرقبة عالية، وبأكمام طويلة ضيقة، ويتمتع بلمعان خفيف عند الرقبة والخصر.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية، وتنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ.

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فستان صوف لتحت الركبة بفتحة صدر واسعة

فستان صوف لتحت الركبة بفتحة صدر واسعة



لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان صوف يصل لتحت الركبة، ويتمتع بفتحة صدر واسعة، وبأكمام طويلة ضيقة.

ويمكنكِ تنسيق شنطة يد صغيرة الحجم وحذاء مفتوح ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء وعلى أحد الجانبين بشكل مموج، مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

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