عبايات ملونة على طريقة حنين الصيفي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - العبايات الملونة من الصيحات الأنيقة التي لا تتخلى عنها الصبايا، تحديدًا إن كانت تبحث عن ستايل عصري يمنحها لمسة شبابية، لمختلف المناسبات بألوان مميزة، ولهذا قد اخترنا لكِ أجمل عبايات ملونة من انستجرام الفاشينيستا حنين الصيفي، والتي تعتمد على العبايات بشكل كبير بإطلالاتها، لتلهمكِ ستايلات عصرية.



العباية الواسعة بألوان النود للمسة مخملية

العباية الواسعة بألوان النود للمسة مخملية







إن كنتِ تبحثين عن إطلالة بسيطة وناعمة، فما لكِ إلا هذا اللوك للعباية بألوان النود، من وحي الفاشينيستا حنين الصيفي، تناسب أوقات النهار وبعد الظهر، نسقتها مع حجاب من نفس الدرجات النود، وكعب عالي باللون الأبيض، لتظل محتفظة بالستايل المخملي.

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العباية البيضاء مع تنسيق مميز للاكسسوارات

العباية البيضاء مع تنسيق مميز للاكسسوارات





مازالت موضة العبايات باللون الأبيض متصدرة القائمة، خاصة أنها تناسب كل ألوان البشرة للصبايا، وبخصوص التنسيق، فالأمر بسيط للغاية، كهذا الستايل من حنين الصيفي، لاختيار العبايه البيضاء من خامة الكتان، مع شنطة باللون الأحمر العنبي من بوتيغا فنيتا، وصندل مربع الوجه برسومات الحمار الوحشي، للمسة جريئة للعباية البسيطة.

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حنين الصيفي بعباية باللون الأخضر الزيتوني

حنين الصيفي بعباية باللون الأخضر الزيتوني





تلك الدرجة للون الأخضر الزيتوني، مميزة بشكل قوي بعالمنا العربي، خاصًة وأن هذا اللون يناسب الصبايا صاحبات البشرة الخمرية، ولهذا اخترنا لكِ هذا الموديل للعبايه من الستان الحريري، تناسب أوقاتكِ المهمة في نهار، ومن الممكن أن تعتمديها أيضًا بمناسبات المساء، للمسة ناعمة.

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العبايات الملونة بدرجات الأزرق والأسود

العبايات الملونة بدرجات الأزرق والأسود





لفتنا فكرة ارتداء العبايه باللون الأزرق والأسود معًا، بالإضافة إلى النقوشات البيضاء على العباية، من الممكن أن تختاريها لإطلالتكِ بالعمل، أو بأوقات التنزه مع الصديقات، لإطلالة مريحة وعملية، ولكنها جذابة أيضًا.

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