استوحي إطلالاتك في اليوم الوطني السعودي من آية فوزي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - آية فوزي، بلوجر ومدوّنة موضة مصرية، يتابع حسابها في إنستجرام أكثر من مليون شخص، ولاهتمامها الدائم بأسلوب الأزياء والقطع المتجددة المتناسبة مع الحجاب؛ استوحينا لكِ من أبرز إطلالاتها في عام ٢٠٢٠ تنسيقات عديدة باللون الأخضر، فاستوحي منها ما يناسبك.



خيارات الفساتين الخضراء

خيارات الفساتين الخضراء



سيطرت الفساتين الخضراء على خطوط الموضة مؤخرًا، وأصبحنا نشاهدها بكثرة في جميع المراكز التجارية، فإن كنتِ من مُحِبَّات هذا اللون، يمكننا أن نلهمك إطلالة آية فوزي؛ بفستان طويل مصمم بالأخضر الداكن المزين بالكشكشة وبالأكمام المرفوعة بطريقة أنيقة، ونسقته مع حقيبة ضخمة من القش الفاتح وحجاب بذات اللون وحزام عريض مصمم باللون الذهبي للخصر، ولإطلالة أخرى يمكنكِ التألق بفستان طويل أخضر مصمم بطبقات ناعمة وأزرار، وأكملته بحجاب وحذاء يكسوهما اللون الأبيض بطريقة ناعمة ومفعمة بالحياة، أو اختاري فستانًا طويلًا أخضر مصممًا بأكمام مزينة بمطاط في الأطراف ومصممة بقصة ناعمة في الخصر وواسعة من الأسفل، ويمكنكِ تجميل الإطلالة باللون الأبيض؛ لإطلالة مشرقة ومناسبة لأغلب المناسبات.

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إطلالات الفساتين المصممة باللونين الأبيض والأخضر

إطلالات الفساتين المصممة باللونين الأبيض والأخضر



فضَّلت آية فوزي خيارات الفساتين المدموجة باللونين الأخضر والأبيض، لذا استوحينا لكِ منها عدة خيارات؛ حيث أطلّت بفستان أخضر طويل مزيّن بأزرار في الجزء العلوي وبحزام للخصر، وأكملت مظهرها ببنطال واسع وحجاب يكسوهما اللون الأبيض مع حقيبة وحذاء باللون البني، وظهرت بفستان أخضر طويل مرسوم بالأبيض ومزين بحزام أبيض للخصر لإطلالة صيفية منعشة، وارتدت فستانًا أبيض ناعمًا ومحتشمًا أكملته بمعطف أخضر مزين بمطاط في الأكمام، وزينت مظهرها بإكسسوارات بلون الأزياء ذاتها.

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تنسيقات كاجوال للدوام باللون الأخضر

تنسيقات كاجوال للدوام باللون الأخضر



يُعَدُّ اللون الأخضر من أكثر القطع التي يمكنكِ ارتداؤها في الأزياء الرسمية أو الحيادية، لذا تأنقت آية فوزي في بداية عام ٢٠٢٠ بإطلالة رسمية مناسبة للشابات؛ حيث جمعت بين التنورة السوداء الضيقة والبلوفر الأخضر المكتوب بالأسود بطريقة شبابية، واعتمدت الحجاب السكري والحذاء الرياضي الأسود وحقيبة الظهر الضخمة؛ لمظهر أنيق وبسيط، وتجمّلت في إطلالة أخرى بتنورة خضراء وبلوزة طويلة بيضاء مصممة بأكمام منفوخة وحزام للخصر، وأكملت تفاصيل الإطلالة باللونين الأخضر والأبيض، وتزينت في الإطلالة الثالثة بتنورة بيضاء بليسيه وتيشيرت أبيض مكتوب عليه بالأسود مع قميص أخضر مصمم بقصة شبابية مفرغة.