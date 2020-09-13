ملابس خريفية للمحجبات موضة 2020 من وحي الفاشينيستا سهى

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تشارك الفاشينيستا المحجبات متابعيها على انستقرام بأجمل الإطلالات الملهمة والأنيقة والتي تحرص من خلالها على الظهور بصورة عصرية .
شاهدي أجمل اطلالات الفاشينيستا سهى وحافظي على الستايل المحتشم الذي يتماشى مع الحجاب.
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معاطف خفيفة لإطلالة أنيقة في الخريف
تعود موضة المعاطف الخفيفة لتتصدر قائمة صيحات خريف 2020، القطعة المشهورة بقصتها الواسعة تناسب اللوك المحتشم للمحجبات ونسقتها الفاشينيستا سهى بطرق شديدة الفخامة، أحببنا اطلالتها التي ارتدت خلالها المعطف الأبيض الذي يصل إلى منتصف الساق مع توب مونوكروم مطبع وبنطال أسود عالي الخصر واسع الأرجل والذي أظهر طول ساقيها ونحف قامتها، أيضًا لفتنا تنسيقها للمعطف البيج المزين بطبعات ناعمة مع التوب الأبيض والبنطال الجينز الفاتح مستقيم القصة والحقيبة الميكرو المزود بحزام لإمكانية حملها عبر الجسم.
العبايات والتوينك الملون موضة خريف 2020
اختارت الفاشينيستا سهى العبايات المصممة على طراز المعطف الخريفي لتكون القطعة التي تكمل اطلالاتها الأنيقة، نجحت في إحدى الإطلالات في تنسيق العباية الخضراء الفاتحة مع توب أبيض وبنطال جينز بيج بلون الجلد، كما أحببنا إطلالتها الناعمة بالتونيك السيمون الطويل الذي زينت به التوب الأبيض والتنورة البيضاء البليسيه، استوحي منها لإطلالة مفعمة بالحياة في أيام الخريف المقبل.
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طرق تنسيق البليزر في خريف 2020
لا يزال البليزر بمختلف موديلاته مسيطرًا على مشهد الموضة، نسقته الفاشينيستا سهى بطرق مبتكرة وعصرية حيث ارتدت البليزر البني الطويل مع تنورة ساتان مستقيمة القصة وتوب أبيض واعتمرت طرحة من نفس لون التنورة وانتعلت صندال فضي مزين بالورود المطبعة من الخلف، كما أحببنا اطلالتها الرسمية بالبليزر الرمادي الذي نسقته مع تنورة رمادية مكسره وتممت أناقتها بحزام أسود رفيع وحقيبة كتف سوداء.
الجينز في كامل الطلة لإطلالة عصرية
طبقت الفاشينيستا المحجبة سهى موضة الجينز في كامل الطلة حيث ظهرت مؤخرًا في إحدى صورها بمعطف دنيم طويل نسقته مع بنطال جينز مستقيم القصة وتوب أبيض، إطلالة عصرية مثالية تؤمن لكِ الدفء في أيام الخريف الباردة، نسقيها مع حذاء مدبب بكعب عريض مريح أو بوت برقبة قصيرة.
البدلات الملونة الموضة الأبرز في خريف 2020
واكبي الموضة بإعتماد البدلات الملونة ونسقيها على طريقة الفاشينيستا سهى والتي ارتدت البدلات بدرجات الجملي والبيج مع التوب الأبيض والأحذية البيضاء وفي إحدى اللوكات زينت البنطال برباط الحذاء الملفوف على الكاحل والحقيبة الـ Pouch الرائجة.
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