مجوهرات بلمسة الأحجار الوردية الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تعد قطع المجوهرات من الأشياء الأساسية التي تقتنيها معظم السيدات، وتمِلن إلى اعتمادها بمختلف إطلالاتهن؛ إذ تضفي عليهن قدرًا من الجاذبية والأناقة.

ومع تعدد تصاميم المجوهرات المصنوعة من الكريستال والأحجار الكريمة والألماس وغيرها؛ تميل كل فتاة إلى التصميم الذي تفضله، وتنسقه مع الإطلالة التي قررت اعتمادها؛ للظهور بشكل أنيق وجذاب.

وفي هذا الأليوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" عدة قطع مجوهرات بلمسة الأحجار الوردية، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومميزة.



طقم من حجر الزركون الوردي

طقم من حجر الزركون الوردي



لإطلالة أنيقة وجذابة؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا الطقم المطلي بالروديوم والمرصع بحجر الزركون الوردي المرجاني الفاتح.

ويتكون هذا الطقم من قرط وقلادة تلتف حول الرقبة مباشرة، ويتدلى منها أحجار الزركون الوردي على شكل بيضاوي.

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طقم من الذهب وحجر الياقوت الوردي

طقم من الذهب وحجر الياقوت الوردي



لإطلالة هادئة وأنيقة؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا الطقم المصنوع من الذهب الوردي وحجر الياقوت الوردي.

ويتكون هذا الطقم من قلادة طويلة من الذهب الوردي، ويتدلى منها حجر الياقوت الوردي على شكل بيضاوي، وسوار من الذهب الوردي على شكل فيونكات صغيرة الحجم، وقرط من الذهب الوردي، ويتدلى منه حجر الياقوت الوردي.

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قرط من حجر الراين الوردي

قرط من حجر الراين الوردي



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أنيق بين موديلات الأقراط المصنوعة من الأحجار الوردية، يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل؛ لقرط مرصع بأحجار الراين الوردي، على شكل مربع.

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حلق فضي مرصع بالحجر الوردي

حلق فضي مرصع بالحجر الوردي





لإطلالة عفوية وجذابة، للظهور بها في إحدى الحفلات أو السهرات المسائية، يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل؛ لحلق فضي على شكل طاووس، ومرصع بالأحجار الوردية.

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خاتم من حجر الياقوت الوردي والذهب الأبيض

خاتم من حجر الياقوت الوردي والذهب الأبيض



إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة هادئة وناعمة، يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل؛ لخاتم من الفضة ومرصع بحجر الياقوت الوردي والكريستال.

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خاتم من الياقوت الوردي السيلاني والكريستال

خاتم من الياقوت الوردي السيلاني والكريستال



لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من الخواتم بلمسة الأحجار الوردية.

ويدخل في تركيب الخاتم كل من حجر الياقوت الوردي السيلاني والذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا)، والمرصع بالكامل من الألماس.

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