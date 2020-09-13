طريقة تكبير العين بالماسكرا فقط..خطوات سهلة وعملية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تتمتع الماسكرا بعدة فوائد، إذ تضيف سمكا وطولا ولونا أغمق للرموش، مما يلفت الانتباه إلى العينين ويظهرها بشكل أكثر وضوحا.

وعلى الرغم من وجود العديد من السمات الإيجابية للماسكرا، إلا أن تطبيقها بشكل يومي قد يؤدي إلى مشاكل متعددة، كالالتهابات الناتجة عن الاستمرار في استخدامها رغم انتهاء تاريخ صلاحيتها، وتسببها في خدوش إذا لم تتم إزالتها قبل النوم، مما يؤدي إلى الجفاف، خاصة إذا كانت من النوع المقام للماء.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على طريقة تكبير العين بالماسكارا فقط، لإطلالة أنيقة وجذابة.

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الخطوة الأولى: التخلص من انتفاخ العين

تكبير العين بالماسكرا فقط



يمكنك التخلص من انتفاخ العين في كل صباح، بوضع مكعبات ثلج وخيار حول منطقة العين، لبضع دقائق.



الخطوة الثانية: تفتيح الهالات السوداء



باستخدام خافي عيوب مضيء درجة أفتح قليلا من كريم الأساس المناسب لبشرتك، يمكنك تطبيقه على الهالات السوداء لتفتيحها.



الخطوة الثالثة: ثني رموشك



قومي بثني رموشك برفعها على الفور لأعلى، فهذه الخطوة تساعد على توسيع العينين.

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الخطوة الرابعة: تطبيق ظلال عيون محايد أسفل العين

تكبير العين بالماسكرا فقط



إذ أن البطانة السوداء الموجودة داخل الجفون السفلية ستغلق عينيك، فإن الظل المحايد اللامع سيفتحهما، ويفضل استخدام اللون الكريمي، لإخفاء الإحمرار.



الخطوة الخامسة: تطبيق ظلال العيون



عليك تحديد جفونك لمنحها مظهرا أنيقا، بتطبيق ظل جفون أغمق قليلا من لون بشرتك الطبيعي على طول ثنية الجفن العلوي.

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الخطوة السادسة: تسليط الضوء على الزوايا الداخلية للعين



ضعي لمسة من الظل القزحي أو الهايلايتر على الزاوية الداخلية من جفونك أي بالقرب من القنوات الدمعية وأسفل أقواس الحواجب، سيؤدي ذلك إلى فتح عينيك على الفور مما يجعلها تبدو أوسع.



الخطوة السابعة: تأطير العين

تكبير العين بالماسكرا فقط



لا تقللين أبدا من أهمية الحفاظ على شكل حواجبك، فعليك تأطيرها ورسمها بقلم أو بودرة تحديد الحواجب، لتضفي على منطقة العين إشراقا وجاذبية.



الخطوة الثامنة: تطبيق الماسكرا



الماسكرا هي العصا السحرية لجعل العيون تبدو أكبر، وإذا كنت تستخدم منتجًا واحدًا فقط، فعليك تجريب منتج سميك، ليضفي على عينك مزيدا من الجاذبية، وذلك بلصق 3-4 رموش فردية على الزوايا الخارجية للعين لإنشاء شكل عين القطة.

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الخطوة التاسعة: رسم الخطوط الدقيقة



ارسمي الأيلاينر بالقرب من خط الرموش العلوي قدر الإمكان ولا تحاطي عينيك بالبطانة بالكامل وخاصةً في الأسفل، وقومي بزيادة سمك الخط تدريجيا باتجاه الزوايا الخارجية.



الخطوة العاشرة: تمديد الخطوط للزوايا الخارجية



قومي بتمديد خطوطك في الزوايا الخارجية لعينيك صعودا وهبوطا.

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