كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - هل ترغبين في الاستفادة من أدوات المكياج الى أقصى حد؟ بإمكانك اليوم وبمكون واحد أن تصبح مستحضرات المكياج الخاصة بك، جديدة، وبالتالي باستطاعتك استخدامها من جديد. فالفازلين يمتلك قدرة كبيرة على تحويل أدوات المكياج القديمة الى جديدة، والطريقة سنعرفك إليها في هذا المقال.



ظلال العيون

الفازلين



في حال أصبحت ظلال العيون خاصتك قديمة، لا ترميها بل حوّلي تركيبتها بواسطة الفازلين من البودرة الى تركيبة كريمية، وبذلك تستفيدين منها لمدة أطول وتضمنين الحصول على ألوان ثابتة على جفنيك تدوم طوال النهار.



الماسكرا

تجديد أدوات المكياج بطرق سهلة



إذا مرّ على شرائك الماسكرا فترة طويلة وبدأت تتكّل على رموشك عند كل استخدام، ليس عليك سوى إضافة القليل من الفازلين إليها، فمن جهة يعيد الى الماسكارا حيويتها فلا تعود تتكل على رموشك، ومن جهة أخرى يعمل على تطويل رموشك وتكثيفها ومنحها اللمعان.



كريم الأساس

أدوات المكياج القديمة هكذا تصبح جديدة



إذا كنت تفضّلين الاحتفاظ بـ كريم الأساس خاصتك، رغم أنه أصبح قديماً وبدأ يجف، أضيفي إليه قليلاً من الفازلين، وهكذا يساهم في تجديد تركيبته وترطيب بشرتك كلما طبقت كريم الأساس هذا عليها في الوقت نفسه.

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أحمر الشفاه



يمكنك من خلال الفازلين تحويل أحمر الشفاه القديم الى مرطب للشفتين بلون جميل، فما عليك إلا إذابة أحمر الشفاه مع كمية قليلة من الفازلين من خلال المايكروويف أو على نار هادئة مع تقليبهما جيداً. من ثم، ارفعي مزيج الفازلين وأحمر الشفاه عن النار وضعيه في عبوة زجاجية نظيفة كي يتجمد ويصبح جاهزاً للاستخدام.



البلاش

البلاش



أما أحمر الخدود القديم، أو البلاش، فباستطاعتك تحويله الى ملمّع رائع للشفاه، من خلال خلطه مع قليل من الفازلين ووضعه في عبوة مغلقة الإحكام لاستعماله كلما رغبت.



نصائح لتخزين المكياج

نصائح لتخزين المكياج



للحفاظ على أدوات المكياج، القديمة والجديدة، ولتجنب تلفها، عليك الأخذ بهذه النصائح:

- احرصي على تخزينها في مكان بعيد عن الضوء وعن الحرارة المرتفعة، والرطوبة.

- بعد استخدام مستحضرات المكياج، تأكدي دائماً من إحكام إغلاق العبوات التي عادة ما توضع فيها ظلال العيون والبلاش والباودر والأيلاينر والماسكرا وغيرها...

- احتفظي دائماً بأغلفة مستحضرات المكياج الشفافة، فهي تساعد في حماية أدوات المكياج من العوامل الخارجية التي تؤثر سلباً على نوعيتها ومدة صلاحيتها.

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