للشعر المنفوش والخشن أقوى المكونات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - إذا كنت تعانين من الشعر المنفوش والخشن، وترغبين في شعر ناعم ذي ملمس حريري، نرصد لك أقوى المكونات الطبيعية بتأثير الكيراتين، وكيفية تحضير أفضل الوصفات الطبيعية منها.



قشور الموز والزيوت

قشور الموز والزيوت



اطحني في الخلاط الكهربائي المكونات التالية: كوب من جوز الهند، كوب من زيت الزيتون، وثلاث قشور من الموز. وحين تحصلين على قوام متجانس، ضعيه في إناء على نار هادئة الى أن يغلي. من ثم، ارفعي المزيج عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد تماماً. بعدها، ضعيه في عبوة زجاجية واحتفظي بها في الثلاجة الى أن يتماسك الخليط تماماً ويصبح قوامه كريمياً. طبقي الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، من ثم لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعتين. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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الليمون وحليب جوز الهند

الليمون وحليب جوز الهند



اخلطي ربع كوب من حليب جوز الهند وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض. وحين يصبح الخليط متجانساً، ضعيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. من ثم، طبقي الخليط على كامل شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بشامبو خال من الكبريت وشطفيه بالماء الفاتر.



العسل والحليب

العسل والحليب



امزجي ربع كوب من الحليب السائل مع ملعقتين كبيرتين من العسل. وحيت تمتزج المكونات جيداً، ضعيها على شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، واتركيها لمدة ساعتين. من ثم، اغسلي شعر بشامبو ذي تركيبة خفيفة خالية من الكبريت، وشطفيه بالماء الدافئ.

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الموز والبيض

الموز والبيض



اطحني ثمرة موز في الخلاط الكهربائي من دون نزع قشرتها، من ثم أضيفي إليها صفار بيضتين، مع الاستمرار في الطحن الى أن تحصلي على خليط متجانس. بعدها، بللي شعرك جيداً بالمياه الدافئة وطبقي الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور وحتى الأطراف. من ثم، لفي شعرك جيداً بغطاء بلاستيكي مخصص للشعر، وذلك لمدة ساعتين. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالمياه الدافئة.



الشوفان والموز

الشوفان والموز



قومي بطحن ملعقتين كبيرتين من الشوفان المسلوق بواسطة الخلاط الكهربائي. من ثم، أضيفي إليه ثمرة ناضجة من الموز واستمري في الطحن الى أن تحصلي على قوام متماسك. بعدها، زيدي الى الخليط القليل من زيت الفيتامين E، وطبقيه على شعرك، واتركيه لمدة 40 دقيقة. وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وشطفيه بالمياه الدافئة.



الألوفيرا والزيوت

الألوفيرا والزيوت



اخلطي ملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا وملعقة كبيرة من الماء بشكل جيد. بعدها، أضيفي الى الخليط ملعقة كبيرة من ماء الورد مع المواظبة على تحريك المزيج. من ثم، أضيفي تدريجاً ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز وملعقتين كبيرتين من زيت شجرة الشاي، واستمري في التحريك الى أن يصبح الخليط متجانساً. من ثم، بلّلي شعرك بالماء جيداً، من ثم قومي بتطبيق الخلطة على شعرك بكميات متساوية، مع التركيز على أطراف الشعر. بعدها، دلكي خصلات شعرك بشكل جيد لتوزيع الخلطة على أنحاء الشعر كافة. من ثم، لفي شعرك بغطاء مخصص للرأس واتركيه لمدة ساعتين. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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