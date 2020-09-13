الريتينول كنز ثمين للبشرة... فما هو؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - يعتبر غالبية أطباء الجلد وخبراء العناية بالبشرة، الريتينول مكوناً ذهبياً في كريمات وأنواع سيروم الوجه، لأن فوائده واسعة النطاق، لا سيما مقاومة شيخوخة الجلد، ترطيب وتنعيم البشرة... لكن ما هو الريتينول وما الطريقة المثلى لاستخدام منتجات العناية بالبشرة التي ترتكز بشكل أساسي على الريتينول، وما هو النوع الأنسب لبشرتك؟... مقال يرصد كل ما يجب أن تعرفيه عن الريتينول.



ما هو الريتينول؟

الريتينول



الريتينول مشتق من الفيتامين A قابل للذوبان، ويوجد غالباً في الأطعمة الحيوانية مثل الحليب كامل الدسم والكبد والأسماك الزيتية، وهو يساعد الجسم على تكوين بشرة صحية وشابة. كما أنه معروف أيضاً تحت اسم حمض الريتينويك، الذي غالباً ما يصفه أطباء الجلد لعلاج حب الشب ولأغراض مكافحة شيخوخة البشرة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تابعي المزيد: ماسك للبشرة من الموز... نتائجه رائعة



ماذا يفعل الريتينول تحديداً؟

الريتينول كنز ثمين للبشرة



يعمل الريتينول بطرق عدة على البشرة، فهو يمنع تكسير الكولاجين، ويعزز من إنتاج الكولاجين والإيلاستين، المسؤولين عن الحفاظ على بشرتك شابة، ممتلئة وأكثر مرونة. كما يعزز دوران الخلايا ويزيد سماكة الطبقة تحت الجلد، حيث تنشأ التجاعيد. وقد أظهرت الدراسات أن استخدام مرطب للبشرة غني بالريتينول مرة واحدة يومياً، يحسّن، بشكل ملحوظ، مظهر الخطوط الدقيقة ويقلل من التصبغات والتلف الضوئي، وتعزيز مرونة البشرة. إضافة الى ذلك، يحتوي الريتينول على خصائص تعزز من تجدد خلايا الجلد، وبالتالي الحفاظ على نظافة المسامات ومنع تكوّن الرؤوس السوداء والبيضاء وحب الشباب، وتحسين لون البشرة، وتلاشي التصبغات والبقع الداكنة.

Advertisements



الآثار الجانبية للريتينول

الآثار الجانبية للريتينول



يُعتبر الريتينول آمناً لجميع أنواع البشرة، لكنه قد يسبب لبعض النساء الجفاف والاحمرار والتهيجات، وهو أمر شائع خصوصاً في المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الريتينول، لذلك من الأفضل استخدامه على البشرة بشكل تدريجي. ونظراً الى أن الريتينول يزيد من تجدد الخلايا ويدفع الجلد الجديد الرقيق الى سطح البشرة، فمن المحتمل أن يسبب في زيادة حساسية الجلد عند التعرض لأشعة الشمس، بالتالي من المهم جداً وضع الواقي الشمسي عن استخدام الريتينول.



أفضل طريقة لاستخدام الريتينول

أفضل طريقة لاستخدام الريتينول



في العادة، يُستخدم الريتينول في الليل، فالبشرة تصلح نفسها أثناء النوم، لذا فإن أي مكونات مضادة للشيخوخة تستخدمينها ستكون أكثر فاعلية إذا ما قمت بتطبيقها قبل النوم. كما يُعتقد أن الأشعة فوق البنفسجية تحلّل الريتينول، مما يقلل من فاعليته. أما الكريمات المرطبة للبشرة النهارية التي تحتوي على الريتينول وعامل الحماية من الشمس، فهي تحتوي عادة على ريتينول مستقر لتقليل التحلّل بالضوء وضمان فاعلية المنتج.

تابعي المزيد: أفضل الكريمات المضادة للشيخوخة وفقاً للخبراء