لا ترتكبي هذه الأخطاء أبداً عندما يتعلق الأمر بالعطور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - هل تضعين عطراً قوياً في العمل، هل بإمكانك اعتماد عطر صديقتك، هل بإمكانك توجيه نصيحة في ما يتعلق بعطر الأشخاص الآخرين؟ وغيرها من الأسئلة المهمة التي تُطرح في عالم العطور. مقال يرصد أبرز الأخطاء المزعجة التي قد نرتكبها في ما يخص استخدام العطور.



هل تضعين عطوراً قوية في العمل؟

تجنبي العطور القوية في العمل



إذا كنت تضعين العطر الخاص بك مرات عدة في العمل، أو تستخدمين أحد العطور النسائية القوية والمركزة، فتوقفي عن ذلك فوراً، لأنك بذلك ستسببين إزعاجاً كبيراً لزملائك ولكل الأشخاص التي تلتقيهم خلال يومك. واحرصي على استخدام عطر نسائي خفيف وناعم تدوم رائحته لساعات طويلة، بحيث لا تضطرين الى رش العطر سوى مرة واحدة. أما لمقابلة العمل، فاحرصي على استخدام عطر جذاب غير قوي، لتتركي خلال دقائق انطباعاً إيجابياً من دون أي تأثير سلبي على إطلالتك أو مظهرك.

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أي عطر تضعينه في النادي الرياضي؟

عطر النادي الرياضي



نظراً الى أنك قد تتعرّقين كثيراً أثناء ممارستك الرياضة في النادي الرياضي، ننصحك باستخدام عطر نسائي يتركز بشكل أساسي على رائحة الحمضيات الخفيفة، بحيث تحافظين على رائحة منعشة وحيوية لوقت طويل، فلا تحتاجين الى تطبيق العطر سوى مرة واحدة قبل التوجه الى النادي.



هل بالإمكان القول للشخص الآخر أن عطره قوي؟

ملاحظات بشأن عطور الآخرين



يعتمد هذا الأمر على مدى معرفتك للشخص المعني، لكن في الأحوال كافة، من المهم تقديم النصيحة فقط إذا طُلب منك ذلك، وبأسلوب راق لا يجرح الشخص الآخر. أما إذا كان الشخص صديقاً مقرباً أو زميلاً في العمل يجلس بالقرب منك، بإمكانك أن تقولي له مثلاً: عطرك جميل، لكنني حساسة جداً اتجاه رائحته، فهل تمانع في استخدام عطر أخف؟

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هل من المقبول استخدام عطر صديقتك نفسه؟

عدم استخدام عطر صديقتك نفسه



يمكنك فعل ذلك، لكن من المستحسن أن تستخدمي عطراً مشابهاً وليس عطر صديقتك نفسه، بحيث تختارينه بنغمات مماثلة. وفي حال كنت ترغبين في استخدام عطرها نفسه، اعتمديه عندما لا تكونين برفقتها.



هل بالإمكان تقديم العطر كهدية؟

تقديم العطر كهدية



يُعتبر العطر هديةً حميمةً، لذلك، قدميه فقط لصديق مقرب جداً، أو لشخص تربطك به علاقة قوية، أو لحبيبك، أو لشريك حياتك. أما الأشخاص الآخرين، فتجنبي إهداءهم العطور، واختاري هدايا أخرى تكون ملائمة أكثر لهم.

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