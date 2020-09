كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - يُعدّ قصُ أطراف الشّعر بانتظام وبشكل مُتكرّر مُفيداً جداً لصحة الشعر؛ إذ يمنحه اللمعان والحيوية، ويُساعد في نموه بالطريقة الصحيّة والصحيحة، ويجدر بالذكر أنه كلما زاد نمو الشعر زاد تقصُفه. ولا يوجد طريقة لإصلاحه إلا من خلال قَص أطرافه بشكل منتظم، ذلك أنّ هذه الأطراف المُتقصّفة والمُتشققة ليس لديها القدرة على علاج نفسها مع نمو الشّعر بل تزداد مع نموه. إضافة الى فوائد عدّة لقص أطراف الشعر بانتظام سيطلعك عليها "الخليج 365.نت" في السطور الآتية:



فوائد قص أطراف الشعر بانتظام

فوائد قص أطراف الشعر

فيما يأتي، مجموعة من فوائد قص أطراف الشعر بانتظام:

يُساعد على نمو الشعر بوقت أسرع، ويقوّيه من الجذور ويمنع تلفه و يقي من تساقط الشعر.

يحمي الشعر من التقصّفات والأطراف المُتشققة والمتقصفة، ويعزز نمو الشعر بشكل صحي، وذلك بحماية نهايات الشعر من الإنقسام.

يُساعد على حماية الشعر الناعم والخفيف، ويزيد من كثافته.

يُساهم في الحصول على شعر طويل وصحيّ وخالٍ من التلف، ويغذي الشعر ويعطيه الحيوية والقوة.

يعمل على زيادة وتجديد نشاط فروة الرأس، و يُقلل من جفاف الشعر خصوصاً عندما يصبح ضعيفاً، وهشاً للغاية.

يزيد من جمال ورونق وجاذبيّة الشعر، ويجعله مستقيماً خالياً من أي عيوب، ويجعل الشعر ملائماً أكثر مع شكل الوجه.

يُساعد على إعادة إحياء الشعر المُعالج كيميائياً، والشعر المصبوغ، والذي تتعرض أطرافه للتقصف والجفاف بسبب تأثير المواد الكيميائية عليها.

يُزيل قص أطراف الشعر بشكل منتظم تجعيدات الشعر والأطراف المُقصَّفة.

الأوقات المناسبة لقص أطراف الشعر

الاوقات المناسبة لقص الشعر

عليك معرفة الوقت المناسب لقص أطراف الشعر على حسب نوعية وطول الشعر، فالشعر ينمو بمعدل نصف بوصة واحدة كل أربعة أسابيع والبعض الآخر يمكن ان يكون معدل نمو الشعر بشكل أسرع .

الشعر التالف: يُفضل قص أطرافه كل أربعة أسابيع لجعل الجذور تنمو بصحة أكثر.

الشعر المجعد الخشن: يتم قص أطرافه كل ثلاثة أشهر للحصول على أطراف متفرقة، والمحافظة على طول الشعر.

الشعر الطبيعي غير المعرض للألوان والأدوات الساخنة: يمكن قص أطرافه كل ثلاثة أشهر.

الشعر القصير: يحتاج إلى قص أطرافه كل ستة أو عشرة أسابيع.

الشعر الطويل المموج أو المستقيم: يتم قص أطرافه كل ثمانية أسابيع إلى اثني عشر أسبوعاً، وقصه بما يتناسب مع الشعر.

الشعر المجعد: يكون قص هذه النوع من الشعر كل ثمانية أسابيع إلى اثني عشر أسبوعاً.

الشعر الناعم المموج أو المستقيم: يُنصح بالإنتظار لقص أطرافه مدة أربعة أسابيع على الأقل، وليس أكثر من ستة أسابيع ليبقى تحت السيطرة، حيث إنَّ الشعر الناعم يواجه تحديات لإعادة تشكيله بإستمرار دون قص الكثير منه.

فيتامينات للعناية بالشعر

تُساعد الفيتامنيات في حماية الشعر من التقصف



تعرّفي معنا على أهم الفيتامينات والمعادن المهمة لنمو الشعر



فيتامين E

عُرف فيتامين E منذ فترة طويلة في قدرته على تحسين صحة الشعر، وذلك لإحتوائه على مضادات أكسدة قوية تُعرف باسم توكوترينول، والتي تحافظ على صحة فروة الرأس، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E ما يأتي: جنين القمح، والسبانخ، واللفت، واللوز.

فيتامين B

جميع أنواع فتامينات B هي فيتامينات قابلة للذوبان، وتُفرز في البول، لذلك يجب الحصول عليها يومياً.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B : الحبوب والخضروات مثل: القرنبيط، والجزر، والخضروات الورقية الداكنة، واللحوم مثل: كبد اللحوم، والدواجن، والبيض، وفول الصويا، والجوز، والأفوكادو، والبقوليات.

فيتامين A

يُساهم فيتامين A في إنتاج المزيد من زيوت فروة الرأس، ويوجد فيتامين A في العديد من الفواكه والخضروات البرتقالية الداكنة مثل: الجزر، والشمام، والخوخ، وتتضمن المصادر الجيدة الأخرى: البطاطا، والسبانخ وغيرها من الخضروات الورقية الداكنة.

فيتامين C

يُعتبر فيتامين C مهماً للحصول على شعرٍ صحي، وذلك لإعتباره ضرورياً لإنتاج الكولاجين، ومن أفضل مصادر فيتامين :C البرتقال، والفلفل، والقرنبيط، والفراولة، والأناناس.

فيتامين D

يُعتبر فيتامين D أحد أهم الفيتامينات الضرورية لبصيلات الشعر، ويمكن الحصول على كمية معتدلة من فيتامين D من خلال أشعة الشمس، أما الأطعمة الغنية بفيتامين D ما يأتي: زيت سمك كبد القد، والسردين المعلب، ومنتجات فول الصويا، والبيض، والفطر، والسلامي، والنقانق.

معادن مفيدة للشعر

تُساهم المعادن ىفي تقوية وتغذية الشعر

المغنيسيوم

يُساهم في تغذية فروة الرأس لنمو الشعر بشكلٍ صحي وقوي، ويمكن الحصول على المغنيسوم في عدد من الأطعمة والخضروات والفواكه ومن أهمها: الخضروات الورقية الداكنة، والمكسرات، والبذور، والعدس، والفاصولياء، والأفوكادو، والحبوب الكاملة، وبذور عباد الشمس، والأسماك، والأعشاب المجففة، والتوابل.

الحديد

يُساهم عنصر الحديد في نمو الشعر لفترة أطول وأقوى، وهناك العديد من الأطعمة الغنية بالحديد ومن أهمها: اللحوم الحمراء، والتوفو، ومسحوق الكاكاو، والفاصولياء البيضاء، والعدس، وبذور اليقطين، والمحار، والفول السوداني.

الزنك

يُعتبر الزنك من المعادن الأساسية للحفاظ على صحة الشعر وقوّته، وإذا نقص معدن الزنك عن المستوى الطبيعي له في الجسم، فإنّه يُمكن أن يُسبب تساقط الشعر، ويُضاف الزنك في علاجات نمو الشعر، ويمكن الحصول على معدن الزنك من المصادر الطبيعية ومن أهمها: الفول السوداني المحمّص، ولحم الضأن، والشوكولاتة الداكنة، وبذور السمسم، والأعشاب المجففة والتوابل، وجنين القمح، والمحار المطبوخ، والقرع، وكبد العجل، ولحم البقر.

