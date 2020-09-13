هاني الناظر يقدم 8 نصائح غذائية للحماية من الموجة الثانية لكورونا

صحة

قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، عددا من النصائح والعادات الغذائية التي يمكن اتباعها، لتقوية جهاز المناعة والحماية من التعرض من موجة كورونا الثانية بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء.

وعرض "الناظر" 8 نصائح وعادات غذائية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي جاءت في النقاط التالية:

1- تناول ملعقة صغيرة من عسل نحل صباحًا، وعلى مرضي السكر التأكد من ضبط مستواه.

2- تناول ملعقة صغيرة من زيت زيتون قبل وجبة الغداء.

Advertisements

3- تناول طبق السلطة الخضراء الذي يضم الجزر والفلفل الألوان والجرجير والسلق والخيار والطماطم، بالإضافة إلى عصير ليمون.

4- تناول الأسماك مثل الماكريل والتونة والسردين والدراك والسلمون.

5- تناول كوب عصير برتقال يوميًا.

6- تناول كوب لبن حليب يوميًا.

7- تناول ملعقة بذور الكتان مع كوب زبادي مساء يوميًا.

8- أخيرًا الإكثار من شرب المياه.