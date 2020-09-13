غضب من فيديوهات أحمد حسن وزينب مع طفلتهما: "رعبوها"

علاقات و مجتمع

"متنسوش تعملوا لايك وشير" هكذا أنهى اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، مجموعة فيديوهات أثارت استفزاز وغضب متابعينهما، لما يفعله الأبوان في حق طفلتهما "إيلين"، فالهدف هو التربح فقط، حتى إن جاء ذلك من خلال استغلال ابنتهما في تصوير تفاصيل يومية ومواقف غير لائقة.

مقلب مرعب

آخر الفيديوهات المثيرة للغضب، كانت بالأمس، إذ نشر الزوجين مقطع فيديو، ظهرت من خلاله الأم "زينب" بعدما لونت وجهها بالأسود، لتثير رعب ابنتها، التي دخلت في نوبة بكاء وصراخ حينما رأت ملامح والدتها المرعبة، بينما دخل الأبوان في حالة ضحك شديد.

مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بشكل موسع أثار غضب المتابعين الذي جاء في عدد من التعليقات منها: "لازم يتقبض عليهم" "معقولة في أم تعمل كده".

أثناء الاستحمام

وفي مقطع سابق، صور أحمد حسن وزينب طفلتهما أثناء الاستحمام، بينما كانت مشاعر الرعب تسيطر على ملامحها، وهو ما أثار غضب الكثيرين الذين تساءلوا عن كيفية إظهار تفاصيل الحياة الشخصية للآخرين لجلب "الليكات والشير".

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وأظهر مقطع الفيديو الذي بلغ مدته 10 دقائق، تجريد الأبوين لرضيعتهما "إيلين" لملابسها ووضعها في حوض الاستحمام وسط الصابون والماء، وفي مشهد آخر أظهر تجفيف شعرها بمجفف كهربائي.

ايلين تصرخ

ومن خلال إكسسوارات ذهبية وباروكة بشعر كثيف، حاول الثنائي تغيير شكل ابنتهما، وهو ما دفعها للصراخ، ونشرا ذلك في مقطع فيديو بعنوان: "غيرنا شكل بنتنا ايلين".

في التطعيم

ومن أولى مقاطع الفيديو التي حرص الثنائي على نشرها، كان داخل مكتب الصحة، إذ وثق أحمد حسن وزينب، فيديو استخراج شهادة ميلاد طفلتهما وتطعيمها: "أخيرًا هنستلم شهادة ميلادها.. عشان أحمد هيطلعلها جواز السفر.. لأنه واعدنا بجولة سياحية برة مصر.. وكنا مستنين إيلين"، الأمر الذي أثار دهشة البعض الذين استنكروا إصرار أحمد حسن وزينب على نشر تفاصيل حياة طفلتهما الخاصة.